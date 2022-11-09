«Хочет победить Магнуса Карлсена». Рассказываем историю Льва, который несмотря на ДЦП мечтает стать чемпионом

Робототехника в 1980-е считалась наукой будущего – фантастикой, если хотите. Сегодня 10-летние мальчишки с легкостью создают железный интеллект и грезят космическими горизонтами.

Марина Бельченко, тренер клуба робототехники:

Мы создаем программу, чтобы наш робот проехал сейчас по периметру квадрата. Для этого мы выбрали один из элементов действия. Продублируем его четыре раза, изучив, что такое цикл.

Давай, Лева, нажимай на центр. Лев уже полтора часа на кружке робототехники. Мозговой штурм для него – привычное дело. Он необычный ребенок, и родители сделали ставку на спортивный интеллект. Марина Бельченко:

Лева не отличается почти ничем. Он тоже может справляться с действиями, что и все остальные детки. Только ему для этого требуется чуть больше времени и помощи.

Мне нравится астрономия. Я бы хотел побывать на Луне. Марина Бельченко:

Дети изучают первые этапы в программировании, конструировании, что поможет им развиваться в дальнейшем и участвовать в каких-то крупных соревнованиях, писать собственные программы и программировать роботов.

Нам надо, чтобы здесь была цифра 4. Давай изменим. Нам нужно нажать на серединку. Теперь нажимай, чтобы была цифра 4. Занятия закончились, и теперь Лева бежит домой на 10 минут. Там его ждет обед с папой. А потом сразу в школу.

Надежда Сивко, мама Льва Сивко:

У нас каждый день физкультура. У нас есть два тренажера. Эллиптический – Лева спокойно выдерживает на нем минут 10, а я задыхаться начинаю. Он на веревочной лестнице лазает. Я не могу. Возможности у таких детей большие, но это при условии, если с ними занимаются и уделяют достаточно времени.

Венера жаркая, потому что плотные облака удерживают тепло. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа, оно высотой 828 метров.

– Левушка, пешком идем сейчас?

– Да.

– Ну не так же быстро, я не успеваю. Мальчик с рождения имеет диагноз детский церебральный паралич, но эта ситуация не стала приговором, а превратилась в мотивацию к каждодневным победам. Папа взял на себя роль тренера.

Борис Сивко, папа Льва Сивко:

У Левы были проблемы с пластикой, мышцами и прочим. Нам нужно было постоянно делать упражнения. Мы с ним работали с 6 месяцев. Потом мама была с Алисой по большей части, а я как раз первые пару лет Левой занимался.

Самая большая звезда во Вселенной – Стивенсон 2-18. Она в 10 миллиардов раз превосходит по размеру Солнце. Борис Сивко:

Читать по слогам он умел где-то в 3-3,5 года. Таблицу умножения знал, даже еще четырех не было. Надежда Сивко:

Разговаривал он еще так себе, но подходил, говорил: давай! Борис Сивко:

Надо просто работать и стараться на результат.

Эллиптический тренажер, Лева на нем – как Маленький Мук в туфлях-скороходах. Так легко бежит по воздуху – дух захватывает. Мышцы тренирует, голову проветривает. Я себя представляю лыжником, который спускается с горы.

А вот теперь работа. Онлайн-урок по шахматам вместе с папой, который программист, педагог, IT-спец – три в одном. Он мало говорит и еще меньше эмоционирует. Все спрятано за семью замками его души, однако Борис знает: нельзя останавливаться, надо идти вперед. Борис Сивко:

Мы сейчас занимаемся в таком режиме, что каждый день ему нужно выполнить определенный результат, какое-то количество задач решить за пять минут. Если он не справляется, то переделывает, пока не выполнит минимум. Тренируется он два раза в неделю по интернету. В течение часа они занимаются с тренером. У них разные занятия. Они разбирают партии, различные темы. В этом году у нас была задача первый разряд выполнить. Он ее выполнил. В следующем году его задача – попробовать попасть на республику. Сколько у тебя максимальный результат?

– 41.

– Результат за 5 минут на штурм.

Есть в семье Сивко и самые настоящие шахматы и часы. Борис Сивко:

Самая большая награда у Левы – это на Кубке Черной пешки он занял второе место. Это республиканские соревнования по быстрым шахматам, в Гомеле проходило. Он в категории «до 10 лет», там по году рождения считается, занял второе место. – Лев, поставь время какое-нибудь. Какой-нибудь контроль. Ты в этом лучше разбираешься. Лева поставил шесть минут. Пять секунд на добавление. Каждый ход добавляется еще пять секунд. Сейчас приходится получать удовольствие.

– Думать головой.