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XII Форум молодых журналистов проходит в Минске

23 декабря 2025 08:53
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Кибербезопасность, эпоха искусственного интеллекта, информационная война. В столице проходит XII Форум молодых журналистов. Перед ними стоит задача – в погоне за сенсациями нести ответственность за каждое озвученное слово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске-2

Форум объединил более 250 участников: от региональных корреспондентов до акул пера из крупных медиахолдингов. Сегодня информационное поле меняется – влияние искусственного интеллекта, потеря объективности, эпоха фейков породили такое понятие как кликбейт. Это не что иное, как заголовок, который искажает и вырывает из контекста суть сообщения. Это вряд ли подходит для нашего медиапространства.

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске-4

Анастасия Костюкевич, корреспондент газеты «Пухавіцкія навіны»:
Это та специальность, в которой нужно знать, понимать что-то во всех сферах жизнедеятельности. Для меня поначалу это была очень сложная сфера, потому что в первую очередь это общение с людьми и знакомство со сферами, в которых ты вообще не разбираешься. 

XII Форум молодых журналистов проходит в Минске-6

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Те люди, которые сейчас называются молодыми журналистами, завтра вольются уже в ряды журналистов состоявшихся, которые будут составлять основной костяк национальных, государственных и частных средств массовой информации. Многие из тех, кто присутствует на этой площадке, уже сейчас пробуют свое перо в редакциях региональных и центральных средств массовой информации. Получается достаточно неплохо. Это люди со своими амбициями, люди яркие, естественно, желающие показать свой талант, свои какие-то новые подходы. И самое главное, молодые журналисты обладают тем уникальным навыком, пониманием того, что нужно молодой аудитории. Начиная от сленга, заканчивая теми тенденциями, как вы говорите, трендов в формировании контента для социальных сетей и мессенджеров.

Помимо масштабного обсуждения и обмена мнениями, в рамках форума пройдет награждение победителей Республиканского конкурса «Пресс-код». Победителей отметят в разных номинациях. 

# СМИ Беларуси # Владимир Перцов # Журналистика

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