Около 700 участников и пять дисциплин. В столице определили победителей фестиваля боевых искусств «Минский рубеж». Он проходил в седьмой раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые соревнования вышли на международный уровень. Участвовали юноши из России. Спортсмены показали мастерство в боксе, дзюдо, а также традиционном и боевом каратэ. Самым юным участникам только исполнилось шесть лет, а старшие – уже достигли совершеннолетия.

Виктория Мороз, учащаяся гимназии № 74 Минска: Я занимаюсь Вьет Во Дао пятый год. Я еще занимаюсь куэн. Я решила участвовать. Мне просто нравится, как дерутся, смотреть на ошибки других, стараться их не повторять. Мне очень нравится соревнование в целом.

Сергей Артамонов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Конечно же, спорт всегда – это упорство, это желание заниматься. Он дисциплинирует, стремится человек к победе, стремится человек сделать себя еще сильнее, выносливее. Конечно же, это спорт, прежде всего, для здоровья. Но прежде всего, даже где-то за себя мужчина или девушка могут и постоять. Поэтому с этой целью, конечно же, ребята сегодня идут в спортивные клубы и секции.

В Беларуси делают ставку на системное продвижение здорового образа жизни: от государственных программ до массовых спортивных мероприятий и семейных проектов. Сочетание профилактики, образования и вовлечения общества в спорт помогает укреплять здоровье людей и снижать распространение вредных привычек.