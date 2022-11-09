Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть

Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас продолжается поэтапный набор мощности. Это важное событие для всей страны, подчеркнул вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик в общении с журналистами в Бресте. Там 9 ноября запустили новую электрическую подстанцию. К ее строительству приступили по поручению главы государства два года назад. Реализованный инвестиционный проект позволит повысить надежность электроснабжения в городе. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Центр Бреста – больница скорой медицинской помощи. В год здесь помогают 10 тысячам пациентам. От вспышки света – в реанимации и операционной – буквально зависит жизнь человека. Когда аппараты дышат вместо, даже 4-секундное отключение электроснабжения – уже риск. Автоматическая система переходит на аварийные генераторы. В практике больницы такие переходы случались, и не раз. И в таком случае для города работающая электрическая инфраструктура критически важна, как для человека сам аппарат ИВЛ. В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города. Читайте тут.

МРТ, КТ, рентген – мощнейшее медицинское оборудование. Нагрузка на энергосистему на этом этапе развития возросла в десятки раз. Это касается и бытовой жизни горожан, когда в квартирах наберется с десяток электроприборов, которые используются ежедневно. Сократить периоды ремонтных работ, повысить надежность электроснабжения и скорость восстановления после аварий позволит новая подстанция. В эру цифровизации процессы требуют предельных скоростей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это подстанция будущего. Под ее крышей собраны новейшие технологии и инженерные решения. По своему уровню она не имеет аналогов, а потому долгое время сможет оставаться актуальной. Особенность не только в предельной безопасности, но и в экономии человеческого ресурса в обслуживании. К реализации проекта приступили по распоряжению главы государства. На строительство ушло два года. Подстанция работает автономно – все процессы под видеонаблюдением. Впервые использовали полностью белорусское программное обеспечение – мозг подстанции.

Василий Веренич, директор филиала «Брестские электрические сети» предприятия «Брестэнерго»:

На данный момент идет реконструкция и модернизация подстанции «Северо-Западная», это район свободной экономической зоны. И эта новая подстанция строится с заменой трансформаторов с 16 на 40 мегавольт-ампер. То есть с учетом развития города, развития производства, развития свободной экономической зоны.