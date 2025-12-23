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Самолет ВМС Мексики потерпело аварию при заходе на посадку Техасе

23 декабря 2025 09:04
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Самолет ВМС Мексики потерпело аварию при заходе на посадку Техасе-0

Военно-медицинский самолет ВМС Мексики потерпел крушение при попытке посадки недалеко от Галвестона, штат Техас. Об этом пишет ТАСС.

На борту самолета находились восемь человек, в том числе экипаж и пациент – ребенок с ожогами, который перевозился в рамках гуманитарной миссии.

Авария произошла в густом тумане на пути в международный аэропорт Шорс. ВМС Мексики, действуя в координации с американскими властями, задействовали протоколы поиска и спасения.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# Крушение

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