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Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?

10 июля 2023 17:40
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области набирают темп жатвы-2023. Намолот ячменя почти 67 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А Любанский и Слуцкий районы уже приступили к уборке озимого рапса. Также активно идет заготовка кормов. Например, сурепицы. Убрано более половины площадей. А тем временем на местах уже готовятся к празднику тружеников села «Дажынки».

В каждом районе определен агрогородок. Подробнее расскажет Анна Куртасова.

Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?-1

Пока у аграриев только началась горячая пора уборки урожая. Тем временем населенные пункты уже активно готовятся принять гостей на праздник тружеников села «Дажынки-2023». В Минском районе он пройдет в агрогородке Михановичи.

Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Главная локация фестиваля «Дажынки» развернется прямо на этом месте – возле нового здания ФОКа. Здесь пройдет торжественная церемония награждения лучших хлеборобов, праздничный концерт, также будет организована ярмарка ремесленников.

Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?-7

Подготовку начали с благоустройства территории. Обновляют асфальтобетонное покрытие и обустраивают тротуарные дорожки.

Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?-10

Вера Мацкевич, заместитель директора ГП «Жилищник Минщины»:
Планируется выполнить комплексное благоустройство девяти дворовых территорий. Сейчас мы находимся на одном из комплексов, здесь шесть дворовых территорий. Комплексное благоустройство будет выполнено. Это устройство тротуарных дорожек с учетом устройства тактильной плитки, увеличение парковок, детских игровых площадок.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Дожинки # общество # Анна Куртасова # Николай Жук # Светлана Довальцова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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