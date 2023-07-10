Михановичи готовятся к «Дажынкам». Что изменится в агрогородке?

Новости Беларуси. Аграрии Минской области набирают темп жатвы-2023. Намолот ячменя почти 67 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А Любанский и Слуцкий районы уже приступили к уборке озимого рапса. Также активно идет заготовка кормов. Например, сурепицы. Убрано более половины площадей. А тем временем на местах уже готовятся к празднику тружеников села «Дажынки». В каждом районе определен агрогородок. Подробнее расскажет Анна Куртасова.

Пока у аграриев только началась горячая пора уборки урожая. Тем временем населенные пункты уже активно готовятся принять гостей на праздник тружеников села «Дажынки-2023». В Минском районе он пройдет в агрогородке Михановичи.

Анна Куртасова, корреспондент:

Главная локация фестиваля «Дажынки» развернется прямо на этом месте – возле нового здания ФОКа. Здесь пройдет торжественная церемония награждения лучших хлеборобов, праздничный концерт, также будет организована ярмарка ремесленников.

Подготовку начали с благоустройства территории. Обновляют асфальтобетонное покрытие и обустраивают тротуарные дорожки.