Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?
Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В США запретили TikTok. На днях Белый дом запретил сотрудникам и персоналу скачивать приложение, а уже установленные приложения обязали незамедлительно удалить. Теперь и вовсе Конгресс США готовится рассмотреть законопроект о полном запрете приложения в стране. Правда, американские власти пошли на такой шаг из-за страха шпионажа.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Пока одни запрещают приложение из-за страха, другие делают на нем миллионы. Сейчас очень популярна такая социальная сеть, как TikTok, но многие родители против. Они считают, что это все глупо, опасно и так далее. Анастасия, вы с этим согласны?
Анастасия Тхорева, TikTok блогер:
Нет, я с этим не согласна, потому что в TikTok можно найти видео различного контента и какого-то образовательного. То же самое, как я смотрю, у меня много людей в подписках, которые помогают как-то в подготовке к экзаменам после школы. Если любишь готовить, кулинарные блоги всякие есть. То же самое визаж, маникюр – очень много.
Юлия Самусенко:
Я знаю, что вы сами тоже сами занимаетесь TikTok. У вас есть аккаунт?
Анастасия Тхорева:
Да.
Юлия Самусенко:
Что постите, танцы под музыку?
Анастасия Тхорева:
Всякие юмористические видео, листаю рекомендации. Попался смешной звук, думаю, сниму, посмеюсь я, мама, друзья. Дальше, чем мой круг общения, это обычно никуда не выходит просто.
Алеся Лакина:
Почему выбрали именно TikTok?
Анастасия Тхорева:
Легко снял, посмеялся.
Юлия Самусенко:
Может быть, у вас была какая-то критика, хейт со стороны одноклассников, знакомых: что ты снимаешь такое, чего там под музыку пляшешь?
Анастасия Тхорева:
Критика всегда есть, но просто на это внимание обращать не стоит.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это есть в любой соцсети.
Анастасия Тхорева:
Да, конечно.
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