Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В США запретили TikTok. На днях Белый дом запретил сотрудникам и персоналу скачивать приложение, а уже установленные приложения обязали незамедлительно удалить. Теперь и вовсе Конгресс США готовится рассмотреть законопроект о полном запрете приложения в стране. Правда, американские власти пошли на такой шаг из-за страха шпионажа. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Пока одни запрещают приложение из-за страха, другие делают на нем миллионы. Сейчас очень популярна такая социальная сеть, как TikTok, но многие родители против. Они считают, что это все глупо, опасно и так далее. Анастасия, вы с этим согласны?

Анастасия Тхорева, TikTok блогер:

Нет, я с этим не согласна, потому что в TikTok можно найти видео различного контента и какого-то образовательного. То же самое, как я смотрю, у меня много людей в подписках, которые помогают как-то в подготовке к экзаменам после школы. Если любишь готовить, кулинарные блоги всякие есть. То же самое визаж, маникюр – очень много. Юлия Самусенко:

Я знаю, что вы сами тоже сами занимаетесь TikTok. У вас есть аккаунт? Анастасия Тхорева:

Да.