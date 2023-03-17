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Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?

17 марта 2023 07:06
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Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В США запретили TikTok. На днях Белый дом запретил сотрудникам и персоналу скачивать приложение, а уже установленные приложения обязали незамедлительно удалить. Теперь и вовсе Конгресс США готовится рассмотреть законопроект о полном запрете приложения в стране. Правда, американские власти пошли на такой шаг из-за страха шпионажа.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Пока одни запрещают приложение из-за страха, другие делают на нем миллионы. Сейчас очень популярна такая социальная сеть, как TikTok, но многие родители против. Они считают, что это все глупо, опасно и так далее. Анастасия, вы с этим согласны?

Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?-4

Анастасия Тхорева, TikTok блогер:
Нет, я с этим не согласна, потому что в TikTok можно найти видео различного контента и какого-то образовательного. То же самое, как я смотрю, у меня много людей в подписках, которые помогают как-то в подготовке к экзаменам после школы. Если любишь готовить, кулинарные блоги всякие есть. То же самое визаж, маникюр – очень много.

Юлия Самусенко:
Я знаю, что вы сами тоже сами занимаетесь TikTok. У вас есть аккаунт?

Анастасия Тхорева:
Да.

Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?-7

Юлия Самусенко:
Что постите, танцы под музыку?

Анастасия Тхорева:
Всякие юмористические видео, листаю рекомендации. Попался смешной звук, думаю, сниму, посмеюсь я, мама, друзья. Дальше, чем мой круг общения, это обычно никуда не выходит просто.

Алеся Лакина:
Почему выбрали именно TikTok?

Анастасия Тхорева:
Легко снял, посмеялся.

Это глупо и опасно. Чем современных подростков привлекает TikTok и так ли он безобиден?-10

Юлия Самусенко:
Может быть, у вас была какая-то критика, хейт со стороны одноклассников, знакомых: что ты снимаешь такое, чего там под музыку пляшешь?

Анастасия Тхорева:
Критика всегда есть, но просто на это внимание обращать не стоит.

Алеся Лакина:
Мне кажется, это есть в любой соцсети.

Анастасия Тхорева:
Да, конечно.

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# Дети # общество # Юлия Самусенко # Алеся Лакина # Анастасия Тхорева # Фотофакт

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