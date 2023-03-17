Мужчина пытался пройти белорусскую границу по чужому паспорту негражданина Латвии

Новости Беларуси. Уловка сработала, но не в Беларуси. В пункт пропуска «Бенякони» прибыл мужчина, который хотел попасть в нашу страну, а на погранконтроле предъявил чужой паспорт негражданина Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя внешность и фото в документе имеют существенные различия, литовские пограничники почему-то без всяких сомнений пропустили этого человека через границу.