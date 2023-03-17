Мужчина пытался пройти белорусскую границу по чужому паспорту негражданина Латвии

Новости Беларуси. Уловка сработала, но не в Беларуси. В пункт пропуска «Бенякони» прибыл мужчина, который хотел попасть в нашу страну, а на погранконтроле предъявил чужой паспорт негражданина Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя внешность и фото в документе имеют существенные различия, литовские пограничники почему-то без всяких сомнений пропустили этого человека через границу.
За рассказом о намерении добраться из Латвии транзитом через Литву и Беларусь в Россию к родственникам последовал досмотр вещей, результат которого также стал причиной проверки в рамках уголовно-процессуального кодекса. Кроме административной ответственности за умышленно незаконное пересечение границы, путешественнику грозит уголовная – за использование заведомо подложного документа.
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