«В лице «Белой Руси» мы будем иметь силу». Учредительный съезд по созданию новой партии пройдёт уже 18 марта

Новости Беларуси. Представители Республиканского общественного объединения «Белая Русь» готовятся к проведению учредительного съезда по созданию новой партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 18 марта, делегаты из всех регионов определят в Минске будущее этой политической силы. Повестка съезда насыщенная – участникам необходимо определиться с названием, принять Устав и программу партии.

Последний документ прошел общественное обсуждение, инициативы поступили от молодежи, трудовых коллективов и представителей старшего поколения. Одна из диалоговых площадок состоялась в гомельском машиностроительном колледже.

Владимир Сахаров, преподаватель Гомельского государственного машиностроительного колледжа:

Сама необходимость современной политической ситуации сподвигла людей на то, что нужно создать политическую силу, способную реально влиять на всю жизнь нашей страны. Именно общественное объединение решает свои задачи, в основном просветительские, образовательные. А уже партия, согласно Уставу, главная задача – борьба за власть. И, таким образом, именно в лице «Белой Руси» мы будем иметь силу, массовую причем, реально массовую силу.