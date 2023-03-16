«Волна задержаний прокатилась по всей стране». Есть ли сторонники ЧВК «Редан» в школах Минска?

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. Милиция задержала 200 подростков. Волна задержаний прокатилась по всей стране. Как выяснилось, молодые люди – сторонники ЧВК «Редан». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Под ЧВК «Редан» подразумевают интернет-сообщество подростков, то есть любителей аниме 14-16 лет. Участники субкультуры вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой «4». Алеся Лакина:

Новое направление в молодежной субкультуре распространяется с бешеной скоростью, родители с ужасом начинают проверять телефоны, личные вещи своих детей – не коснулось ли это увлечение и их чад. Юлия Самусенко:

Наталья, вы наблюдаете таких особенных детей в школе, с такими отличительными характеристиками внешности – может быть, байки эти, штаны какие-то?

Наталья Варавко, педагог:

Нет. Таких детей в школе нет. У нас в школе введена школьная форма, поэтому все выглядят… Юлия Самусенко:

Если они есть, то уже за пределами школы? Алеся Лакина:

У них, насколько я знаю, еще длинные черные волосы.