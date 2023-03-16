«Волна задержаний прокатилась по всей стране». Есть ли сторонники ЧВК «Редан» в школах Минска?
Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. Милиция задержала 200 подростков. Волна задержаний прокатилась по всей стране. Как выяснилось, молодые люди – сторонники ЧВК «Редан».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Под ЧВК «Редан» подразумевают интернет-сообщество подростков, то есть любителей аниме 14-16 лет. Участники субкультуры вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой «4».
Алеся Лакина:
Новое направление в молодежной субкультуре распространяется с бешеной скоростью, родители с ужасом начинают проверять телефоны, личные вещи своих детей – не коснулось ли это увлечение и их чад.
Юлия Самусенко:
Наталья, вы наблюдаете таких особенных детей в школе, с такими отличительными характеристиками внешности – может быть, байки эти, штаны какие-то?
Наталья Варавко, педагог:
Нет. Таких детей в школе нет. У нас в школе введена школьная форма, поэтому все выглядят…
Юлия Самусенко:
Если они есть, то уже за пределами школы?
Алеся Лакина:
У них, насколько я знаю, еще длинные черные волосы.
Игорь Солодков, киберспортсмен:
Да.
Наталья Варавко:
Длинные черные волосы – необязательно, что это принадлежность к какой-то субкультуре. Просто, может, человеку нравится такой образ.
Алеся Лакина:
То есть не проверяют этих детей?
Наталья Варавко:
Если они массово не показывают, что мы против кого-то очень плохо настроены, то почему мы их должны проверять?
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