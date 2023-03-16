«Бай-бай, ТУТБАЙ». Как некогда крупный информационный портал превратился в рассадник экстремизма?

Манипуляции общественным мнением и распространение фейков. Как некогда крупный информационный портал превратился в рассадник экстремизма и разжигания социальной вражды? Об этом и не только – в большом фильме Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании «Бай-бай, ТУТБАЙ». Наша коллега, Ксения Лебедева, вывернула наизнанку экстремистский ресурс и его сотрудников.

Впервые раскачать ситуацию в Беларуси портал попытался еще в 2011 году. Поводом стал теракт в столичном метро. Тогда это были так называемые «хлопающие» и «молчаливые» акции. Экстремистский ресурс их активно пиарил и поддерживал. А его главный редактор Марина Золотова и сама была ярым сторонником подобных уличных протестов. Она даже заявляла коллегам, что готова лично противостоять белорусским силовикам на примере украинского Майдана. К слову, именно во время тех событий в Украине и вскрылось истинное лицо TUT.BY и его сотрудников. Русофобия, нацизм и убийства мирных людей – такой была информационная повестка портала.

Оперативный сотрудник:

Портал за неполные четыре месяца активных уличных противостояний опубликовал практически 300 материалов. Эти все материалы прошли через титульную страницу, набирали максимальное количество просмотров. Акценты в этих материалах сводились к справедливости требований протестующих, к демонстрации чрезмерности применения силы со стороны силовиков, к критике действующих украинских властей.

TUT.BY неоднократно и широко освещал выступления представителей так называемой белорусской оппозиции, которые часто посещали Украину. Все это делалось для того, чтобы воспитать в нашем обществе поддержку идей Евромайдана. По сути, можно говорить о том, что уже в 2013-2014 годах портал обкатывал схему, по которой в дальнейшем освещались все протестные мероприятия в Беларуси в 2020-м.