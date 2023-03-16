«Мама, зачем ты подписалась на меня?» Как контролировать ребёнка в соцсетях, не нарушая его личное пространство
Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мы говорим про подростков. Естественно, никто из мам не скажет, что я буду тебя контролировать, а то будет скандал, подросток может уйти из дома.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Все родители это просто втихаря делают.
Алеся Лакина:
Что делать, подписаться, может, на ребенка, чтобы смотреть возможный круг знакомых? Как в этом случае быть?
Галина Швец, детский психолог:
Конечно, можно подписаться на ребенка и отслеживать, с кем он дружит, общается, какие фотографии там публикует. Далее формировать с ребенком прежде всего доверительные, близкие отношения.
Алеся Лакина:
Галина, не нарушает ли это личное пространство подростка?
Юлия Самусенко:
Нарушает, конечно же. Он прямо так и скажет: «Мама, зачем ты подписалась на меня в соцсетях? Ты нарушаешь мое личное пространство».
Галина Швец:
Когда с ребенком хорошие отношения, он будет даже рад, что мама ставит ему лайки.
Алеся Лакина:
Галина, у меня с мамой прекрасные отношения. Мне 29 лет, на меня мама подписана. У меня проходит контроль каждая моя публикация в Instagram. Если маме что-то не нравится, она мне звонит и говорит: «Что это ты такое загрузила?» Говорю: «Мама, ты нарушаешь мое личное пространство». Несмотря на то, что мне 29.
Юлия Самусенко:
Это не работает.
Алеся Лакина:
Как быть с подростками, когда у них сложный возраст?
Галина Швец:
Здесь мы только полагаемся на доверие.
Юлия Самусенко:
Потом, когда доверие не работает, дети оказываются в субкультурах и ЧВК «Редан». Все, мне кажется, здесь очень просто.
Галина Швец:
Важно отслеживать по поведению ребенка, как он себя ведет. Конечно, если ребенок, видите, замкнутый, агрессивный или, например, тревожится, перестал с другими общаться.
Алеся Лакина:
Так, может, просто поговорить с ребенком? Не смотреть, с кем он общается в соцсетях, не контролировать его публикации, а просто наблюдать за поведением?
Галина Швец:
Я же об этом говорила. Доверительные, близкие отношения – то есть вовлекаться в жизнь ребенка, разговаривать с ним, интересоваться, чем живет. То есть доверие предполагает общение с ребенком.
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