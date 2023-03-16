«Мама, зачем ты подписалась на меня?» Как контролировать ребёнка в соцсетях, не нарушая его личное пространство

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мы говорим про подростков. Естественно, никто из мам не скажет, что я буду тебя контролировать, а то будет скандал, подросток может уйти из дома. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все родители это просто втихаря делают. Алеся Лакина:

Что делать, подписаться, может, на ребенка, чтобы смотреть возможный круг знакомых? Как в этом случае быть?

Галина Швец, детский психолог:

Конечно, можно подписаться на ребенка и отслеживать, с кем он дружит, общается, какие фотографии там публикует. Далее формировать с ребенком прежде всего доверительные, близкие отношения. Алеся Лакина:

Галина, не нарушает ли это личное пространство подростка? Юлия Самусенко:

Нарушает, конечно же. Он прямо так и скажет: «Мама, зачем ты подписалась на меня в соцсетях? Ты нарушаешь мое личное пространство». Галина Швец:

Когда с ребенком хорошие отношения, он будет даже рад, что мама ставит ему лайки.