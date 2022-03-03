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«Это фейки, их специально формируют». Президент Беларуси раскрыл предпосылки ситуации в Украине

03 марта 2022 09:00
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Новости Беларуси. На предпосылки событий в Украине не раз указывал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Публично Александр Лукашенко дал оценки и на прошедшем расширенном заседании Совета безопасности.

Виктория Ходосок, СТВ:
Верный спутник любого геополитического конфликта и информационная война. Хайп на теме смерти вообще любимое занятие сетевых экспертов. Впрочем, на этот поток сознания доступнее не ответишь.

​Александр Лукашенко: «Не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим». Подробнее здесь.

«Это фейки, их специально формируют». Президент Беларуси раскрыл предпосылки ситуации в Украине-1

В соответствии с указаниями Президента усилена охрана границы Беларуси. Для дополнительного прикрытия рубежей на южном направлении задействованы резервы пограничных групп и отрядов, подразделения Министерства обороны.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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