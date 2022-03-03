«Это фейки, их специально формируют». Президент Беларуси раскрыл предпосылки ситуации в Украине

Новости Беларуси. На предпосылки событий в Украине не раз указывал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Публично Александр Лукашенко дал оценки и на прошедшем расширенном заседании Совета безопасности.

Виктория Ходосок, СТВ:

Верный спутник любого геополитического конфликта и информационная война. Хайп на теме смерти вообще любимое занятие сетевых экспертов. Впрочем, на этот поток сознания доступнее не ответишь.