«Это фейки, их специально формируют». Президент Беларуси раскрыл предпосылки ситуации в Украине

Новости Беларуси. На предпосылки событий в Украине не раз указывал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Публично Александр Лукашенко дал оценки и на прошедшем расширенном заседании Совета безопасности.
Виктория Ходосок, СТВ:
Верный спутник любого геополитического конфликта и информационная война. Хайп на теме смерти вообще любимое занятие сетевых экспертов. Впрочем, на этот поток сознания доступнее не ответишь.
Александр Лукашенко: «Не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим». Подробнее здесь.