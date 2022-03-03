Появляются бессонница и депрессия. Врачи рассказали, как переходный возраст может сказаться на здоровье ребёнка

Не секрет, что подростковый возраст в равной степени прекрасен и непрост. В период перестройки организма молодые люди сталкиваются с рядом проблем со здоровьем, которые возникают на фоне стресса и неправильного образа жизни.

Ирина Шевченко, детский невролог высшей категории медицинского центра:

Подростковый возраст длится примерно с 12 до 16 лет и характеризуется изменениями в нервной системе, эндокринной системе, происходит половое созревание, поэтому является критическим. Снижается влияние коры, и активизируется функция подкорковых гормональных структур, поэтому подросток все воспринимает не так критично, как хотелось бы взрослым. Немало заболеваний в подростковом возрасте возникает именно из-за психосоматических проблем. Ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту, температуру. Таким образом молодой организм реагирует на стресс.

Павел Чиркун, педиатр 1 категории медицинского центра:

Подростки болеют чаще всего психосоматическими хроническими заболеваниями, которые связаны с повышенной психогенной нагрузкой. Это и в школе, и в окружающем мире, и взаимоотношения друг с другом, поэтому, скорее всего, это заболевания, которые затрагивают вегетативную нервную систему: головные боли, нарушение ритма сердца, то есть сердечно-сосудистой системы, также очень часто страдает желудочно-кишечный тракт.

Ирина Шевченко:

Во время стресса происходит активная выработка гормонов стресса – адреналина и кортизола. Естественно, снижается иммунная защита, повышается восприимчивость к инфекциям, появляются такие проблемы, как бессонница, депрессия, снижение успеваемости. У подростков также происходит перестройка нервной и эндокринной систем. Особенность перестройки эндокринной системы – изменение гормонов в организме подростка. Они могут снижать защитные функции иммунной системы и стать причиной возникновения хронических заболеваний.

Павел Чиркун:

Хроническими считаются заболевания, которые протекают более определенного времени и сопровождаются рецидивным течением, то есть период обострения сменяется периодом ремиссии. Любое хроническое заболевание вылечивается тем, что уходит в стойкую ремиссию, поэтому если причина связана с пубертатным периодом, периодом созревания, если эти заболевания связаны с какими-то психогенными факторами, то исключение этих причин может привести к излечению вследствие того, что ребенок просто вырос. Взрослые не сразу замечают, что их ребенок вступил в период пубертата, но существуют характерные признаки, которые подскажут об этом родителям.