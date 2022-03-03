Декретный отпуск включают в общий трудовой стаж. Какие есть нюансы?
Быть главой дружной семьи – почетная миссия, особенно когда ребятишек двое, а то и больше. Чтобы помочь родителям обзавестись достойной финансовой подушкой безопасности в будущем, периоды ухода за ребенком до трех лет включают в общий стаж и учитывают при начислении пенсии.
Алеся Терешкова, заведующая Минской областной юридической консультацией № 5:
Общий трудовой стаж – это тот период времени, когда вы работаете непосредственно. И в данном случае нахождение в отпуске по уходу за ребенком включается в этот трудовой стаж.
К слову, для назначения пенсии необходим не только общий, но и страховой стаж – это время, в течение которого человек уплачивает страховые взносы. В этом случае важно помнить: декретный отпуск не в счет. В период ухода за ребенком родитель полностью освобождается от всех финансовых обязательств.
Алеся Терешкова:
На 2022 год у нас страховой стаж должен быть 18,5 месяцев. Каждый год с 1 января страховой стаж увеличивается на полгода. Но не более 20 лет.
А вот для многодетных семей установлены свои требования к страховому стажу: матерям с четырьмя детьми – 10 лет, женщинам с пятью – 5 лет.