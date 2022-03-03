Декретный отпуск включают в общий трудовой стаж. Какие есть нюансы?

Быть главой дружной семьи – почетная миссия, особенно когда ребятишек двое, а то и больше. Чтобы помочь родителям обзавестись достойной финансовой подушкой безопасности в будущем, периоды ухода за ребенком до трех лет включают в общий стаж и учитывают при начислении пенсии.

Алеся Терешкова, заведующая Минской областной юридической консультацией № 5:

Общий трудовой стаж – это тот период времени, когда вы работаете непосредственно. И в данном случае нахождение в отпуске по уходу за ребенком включается в этот трудовой стаж.

К слову, для назначения пенсии необходим не только общий, но и страховой стаж – это время, в течение которого человек уплачивает страховые взносы. В этом случае важно помнить: декретный отпуск не в счет. В период ухода за ребенком родитель полностью освобождается от всех финансовых обязательств.