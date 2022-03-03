Белорусский космонавт Владимир Ковалёнок отмечает 80-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусский космонавт Владимир Коваленок отмечает юбилей. Он родился в военные годы в деревне Белое Крупского района Минской области и стал одним из пионеров советской космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1977 году состоялся его первый полет в качестве командира корабля «Союз-25». Буквально через год он вновь был на орбите. Более 20 последних лет дважды Герой Советского Союза является президентом Федерации космонавтики России. Сегодня, 3 марта, он принимает многочисленные поздравления с 80-летним юбилеем.