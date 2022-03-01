Президент Беларуси: дай бог, чтобы Зеленский удержался и не скатился к слому переговорного процесса

Как бы сложно ни было разговаривать, преодолевать обстоятельства и находить понимание, Беларусь не собирается уходить от переговоров. Наша страна как никто другой заинтересована в демилитаризации и денацификации Украины. Ведь островок мира на славянской земле, как нас не раз называли, для кого-то просто трамплин на пути к России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не моя заслуга, скажу вам откровенно, это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: да пошли они! В очередной же раз это. Он не отмахнулся – давай попробуем еще раз. Там Киев уже фактически окружен. Он идет на переговоры. Это его заслуга и, конечно, заслуга президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится. Вот тут я им должен отдать должное. Когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, как я всегда говорю, кадило возьмут, побрызгают, водичкой, крестом и подпишут эти соглашения. Я уже по-народному вам говорю, из чего я исхожу. И слава богу, процесс этот пошел. Главное, его не сорвать. Будем видеть. Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался, чтобы он удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса, который начался.