«Это достойная задача для органов». Почему Госконтроль должен обратить внимание на ИП?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Григорий Азаренок, СТВ:

Это глазение на импорт еще с конца 1980-х. Когда оно уже ментально у наших людей закончится? Уже за джинсы и бургер однажды целую страну продали.

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди в своих желаниях достаточно ограничены. Если нет зрелищ, тогда требуют хлеба. Или наоборот. Когда у вас ни зрелищ, ни хлеба, когда и страна развалилась, нельзя купить сигарет и носков. И непонятно, это был искусственный дефицит таких товаров народного потребления или это было все-таки спровоцировано, чтобы вызвать недовольства? Это все большие вопросы. Когда говорят, что табачные фабрики в стране остановили на ремонт, просто так совпало, что все табачные заводы в одно время (это было в СССР). Это могло быть случайностью или все-таки это было спланировано? В это же время поднимается народный фронт во всех республиках. И кто туда пошел? Понятно, там была интеллигенция, но были и рабочие, которые, мол, вот, не могу сигареты купить, носки, давайте к националистам, мы тут будем против власти. То есть самые простые методы подъема людей на протесты тогда работали.