«Это достойная задача для органов». Почему Госконтроль должен обратить внимание на ИП?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это глазение на импорт еще с конца 1980-х. Когда оно уже ментально у наших людей закончится? Уже за джинсы и бургер однажды целую страну продали.
Андрей Лазуткин, политолог:
Люди в своих желаниях достаточно ограничены. Если нет зрелищ, тогда требуют хлеба. Или наоборот. Когда у вас ни зрелищ, ни хлеба, когда и страна развалилась, нельзя купить сигарет и носков. И непонятно, это был искусственный дефицит таких товаров народного потребления или это было все-таки спровоцировано, чтобы вызвать недовольства? Это все большие вопросы. Когда говорят, что табачные фабрики в стране остановили на ремонт, просто так совпало, что все табачные заводы в одно время (это было в СССР). Это могло быть случайностью или все-таки это было спланировано? В это же время поднимается народный фронт во всех республиках. И кто туда пошел? Понятно, там была интеллигенция, но были и рабочие, которые, мол, вот, не могу сигареты купить, носки, давайте к националистам, мы тут будем против власти. То есть самые простые методы подъема людей на протесты тогда работали.
Андрей Лазуткин:
Сегодня, конечно, сложнее общество так посадить на голодный паек. У нас сегодня не голодный бунт, а сытый бунт, когда у нас выходят айтишники, те же ипэшники. Но здесь еще один важный момент. Дело не только в бургерах и джинсах. В Беларуси экономика в 1990-х была серая, а сегодня она уже более-менее белая. А что такое ипэшники для белой экономики? Это средство обходов налогов. Есть разные схемы (мы не говорим про рынки), когда у вас более крупная фирма, вам надо часть своих расходов либо показать завышено, чтобы уменьшить налоговую базу, либо вам надо наличность получить. И вот тогда активно привлекают ипэшников, на них скидывают подряды определенные, с подрядов платят меньше налогов. Эти схемы везде: и в строительстве, и в торговле запчастями. Конечно, Госконтроль должен это все знать, потому что одно дело проверять женщину на рынке, которая сапоги продает, это несложно, а другое дело, если попробовать раскрыть такие экономические преступления, когда специально занижается налоговая база. Это достойная задача для органов, я считаю.
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