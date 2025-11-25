В Минске возводят новый корпус онкологического центра

С современным медицинским оборудованием и учебными аудиториями. Новый корпус городского онкологического центра появится на проспекте Независимости. Он рассчитан на тысячу посещений в смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже готов основной каркас восьмиэтажного здания. Сейчас специалисты занимаются выполнением кровельных и кладочных работ. Корпус планируют накрыть до наступления зимы. Затем строители приступят к монтажу окон и штукатурным работам. В здании разместятся несколько консультативно-поликлинических и диагностических отделений. Также на втором этаже нового корпуса оборудуют конференц-зал на 200 мест, учебные аудитории и кафедры медицинского университета.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

В здании предполагается размещение всех наших кафедр нашего Белорусского государственного медицинского университета. Там будет и кафедра онкологии, и ультразвуковой диагностики. То есть все студенты, все кафедральные работники перейдут туда. Туда же перейдут все административные работники нашего центра. То есть мы оставим стационарные корпуса исключительно для пациентов с круглосуточным пребыванием. Конечно же, это большое подспорье для нас, потому что совершенно другие условия пребывания как пациентов, так и сотрудников. Огромное количество нового оборудования будет в здании поликлиники, своя операционная будет. То есть все, что требуется нашим пациентам на амбулаторном этапе.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в первой половине 2027-го. Однако ожидается, что темпы работ позволят завершить строительство к концу следующего года.