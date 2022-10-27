В IT – с детского сада. Посмотрите, как дошколят обучают высоким технологиям по уникальной программе
Новости Беларуси. Как и когда идти в IT? Чем раньше, тем лучше, считают педагоги Ветковского центра дошкольного развития ребенка. Этой осенью здесь появилась группа дошколят, которым преподают информатику без компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все через живые игры и общение.
Как развить любовь к алгоритмам и анализу у пятилеток, узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.
Тебе надо назвать одним словом свои картинки. Посмотри еще внимательно, подумай.
Саша Герцог один из восьми детей, которые занимаются в уникальной группе Ветковского центра дошкольного развития ребенка. Их обучают по программе «Информатика без розетки», разработанной в Парке высоких технологий. Она рассчитана на 5-7-летних дошколят. Это наиболее подходящий возраст для развития ума и воображения.
Александр Герцог, воспитанник Ветковского центра дошкольного развития ребенка:
В садике весело, мы ходим на занятия к котику Алесику, играем в садике.
Анна Корольчук, корреспондент:
Учебный процесс идет в игровой форме, без использования компьютеров и гаджетов. Это важно для здоровья детей. Вместе с преподавателем дети учатся искать схожести и различия в предметах и анализировать эту информацию. Так развивается логическое мышление.
Вместе с главным персонажем дети справляются с алгоритмическими заданиями, после сами себе честно выставляют оценки в импровизированный дневник. Прогрессивной методикой в Ветковском центре заинтересовались еще в 2021 году. Летом пять воспитателей прошли обучение и получили сертификаты тьюторов проекта. Также Парк высоких технологий предоставил им материалы и конспекты занятий. Кстати, новые направления в педагогике здесь апробируют не первый год.
Елена Судилина, заведующая Ветковским центром дошкольного развития ребенка:
Используем в своей работе методику Николая Александровича Зайцева обучения чтению и математике и внедряли систему Марии Монтессори. Наши дети идут в школу, хорошо умеют считать. Где-то в районе 70 % хорошо умеют читать, у них очень хорошо развита сенсорика.
Эффекты от них заметны – дети покидают заведение полностью готовыми к школе, умеют считать и читать. Сегодня в центре дошкольного развития ребенка занимается чуть больше 100 воспитанников. О новых занятиях по информатике родители уже наслышаны и просят познакомить с программой больше детей. Возможно, с 2023 года здесь появится еще одна группа для будущих программистов. Всего в программе «Информатика без розетки» участвует около 90 учреждений Беларуси.