В IT – с детского сада. Посмотрите, как дошколят обучают высоким технологиям по уникальной программе

Новости Беларуси. Как и когда идти в IT? Чем раньше, тем лучше, считают педагоги Ветковского центра дошкольного развития ребенка. Этой осенью здесь появилась группа дошколят, которым преподают информатику без компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все через живые игры и общение. Как развить любовь к алгоритмам и анализу у пятилеток, узнавала наш корреспондент Анна Корольчук.

Тебе надо назвать одним словом свои картинки. Посмотри еще внимательно, подумай. Саша Герцог один из восьми детей, которые занимаются в уникальной группе Ветковского центра дошкольного развития ребенка. Их обучают по программе «Информатика без розетки», разработанной в Парке высоких технологий. Она рассчитана на 5-7-летних дошколят. Это наиболее подходящий возраст для развития ума и воображения.

Александр Герцог, воспитанник Ветковского центра дошкольного развития ребенка:

В садике весело, мы ходим на занятия к котику Алесику, играем в садике.

Анна Корольчук, корреспондент:

Учебный процесс идет в игровой форме, без использования компьютеров и гаджетов. Это важно для здоровья детей. Вместе с преподавателем дети учатся искать схожести и различия в предметах и анализировать эту информацию. Так развивается логическое мышление.

Вместе с главным персонажем дети справляются с алгоритмическими заданиями, после сами себе честно выставляют оценки в импровизированный дневник. Прогрессивной методикой в Ветковском центре заинтересовались еще в 2021 году. Летом пять воспитателей прошли обучение и получили сертификаты тьюторов проекта. Также Парк высоких технологий предоставил им материалы и конспекты занятий. Кстати, новые направления в педагогике здесь апробируют не первый год.

Елена Судилина, заведующая Ветковским центром дошкольного развития ребенка:

Используем в своей работе методику Николая Александровича Зайцева обучения чтению и математике и внедряли систему Марии Монтессори. Наши дети идут в школу, хорошо умеют считать. Где-то в районе 70 % хорошо умеют читать, у них очень хорошо развита сенсорика.