«Люди это сами ощущают». Лазуткин о достижениях правительства за 5 лет

Андрей Лазуткин, политолог:

Даже на фоне санкций этой войны, которая происходила, мы до 50 миллиардов увеличили наш экспорт, у нас в 1,3 раза, по-моему, вырос ВВП, то есть у нас рост идет по всем позициям. Люди сами это все ощущают. Зарплаты, посмотрите, какой сегодня доллар, какой у нас рост благосостояния, работы валом, работай не хочу. И вот это все достижение правительства, которое работало все эти пять лет.

Сегодня новый состав правительства, новый премьер-министр, но обратите внимание, когда готовили программу, там было два таких центра, которые готовили предложения. Формально это был один Нацбанк – там большой блок финансов, но опять же председатель Нацбанка – это наш бывший премьер, поэтому он тоже принимал некое участие в разработке всего этого прогноза. И правительство, понятно, что оно же будет все это потом обеспечивать, поэтому надо сбалансировано было предложить цифры, которые мы точно выполним.

А это, повторюсь: дороги, жилье, модернизация, инвестиции в основные средства, жилищный фонд, это сколько будет квадратных метров на человека построено, это образование, здравоохранение, обеспечение рождаемости, повышение и всякие прочие меры. Это комплексные мероприятия по каждому из направлений, там их семь всего. По каждому закреплены ответственные лица, обычно это уровень правительства, и показатели, которых надо достичь.

Повторюсь еще раз, ответственные люди, которые отчитаются через пять лет: смотрите, мы сделали вот это и вот это. Поэтому, власти поставлены задачи, они поставлены, по сути, народом. Президент, который совмещает сегодня две должности… Так же будет не всегда. Рано или поздно мы придем к тому, что Президент, скорее всего, будет в составе Президиума ВНС (наш действующий), а будет еще какой-то другой, возможно, Президент. Но в этом случае все равно надо, чтобы два этих центра умели между собой работать.

И сегодня идет репетиция этого взаимодействия, как это будет дальше. То есть, мы ставим задачи в экономике, чтобы они были там не рыночные, не либеральные, никакая не приватизация, не интеграция с каким-то Евросоюзом, а из того, что есть. Пожалуйста, экспорт, инвестиции. Работайте, зарабатывайте, у вас развязаны руки.

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