Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития

«Подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания – сформировать повестку и определить докладчиков». Такое поручение Президента прозвучало 25 ноября во время заседания Президиума ВНС, которым, по сути, был дан старт финальному этапу подготовки одного из самых ожидаемых политических событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И темп соответствующий. До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания меньше месяца. Сейчас самый интенсивный этап – обсуждения, корректировки, работа на местах.
ВНС – это самый масштабный институт государственной власти. И среди этого множества умов белорусского общества ни одно рациональное предложение не должно затеряться. Процесс должен быть отрегулирован – задача от первого лица государства. Сейчас на примере обсуждение программы социально-экономического развития. Прения о организации прений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены, какую бы должность они там ни занимали. Они великие ученые или они рабочие и крестьяне – они должны в меру своей возможности, образованности и так далее понимать, о чем идет речь. И если нужно, если они хотят, они готовы выступить – мы никому не должны запрещать выступать. Может, кто-то два слова скажет, может, кто-то два предложения, может, кто-то две минуты будет говорить. Это в зависимости от делегатов. Мы должны четко определиться, как мы будем обсуждать эту программу. У нас же ВНС формируется и от профсоюзов, и от общественных организаций, и члены парламента входят. В Союзе женщин будут обсуждать эту программу. Неплохо было бы, если бы от этих организаций выступали люди. Не только Брестская, Могилевская, как обычно, области. Пришли, выступили – понятно, региональный принцип. Но мы же ВНС не по региональному принципу формировали.
Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил повестку предстоящего собрания.