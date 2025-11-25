Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены, какую бы должность они там ни занимали. Они великие ученые или они рабочие и крестьяне – они должны в меру своей возможности, образованности и так далее понимать, о чем идет речь. И если нужно, если они хотят, они готовы выступить – мы никому не должны запрещать выступать. Может, кто-то два слова скажет, может, кто-то два предложения, может, кто-то две минуты будет говорить. Это в зависимости от делегатов. Мы должны четко определиться, как мы будем обсуждать эту программу. У нас же ВНС формируется и от профсоюзов, и от общественных организаций, и члены парламента входят. В Союзе женщин будут обсуждать эту программу. Неплохо было бы, если бы от этих организаций выступали люди. Не только Брестская, Могилевская, как обычно, области. Пришли, выступили – понятно, региональный принцип. Но мы же ВНС не по региональному принципу формировали.

Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил повестку предстоящего собрания.