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Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития

25 ноября 2025 18:41
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«Подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания – сформировать повестку и определить докладчиков». Такое поручение Президента прозвучало 25 ноября во время заседания Президиума ВНС, которым, по сути, был дан старт финальному этапу подготовки одного из самых ожидаемых политических событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И темп соответствующий. До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания меньше месяца. Сейчас самый интенсивный этап – обсуждения, корректировки, работа на местах. 

Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития-2

ВНС – это самый масштабный институт государственной власти. И среди этого множества умов белорусского общества ни одно рациональное предложение не должно затеряться. Процесс должен быть отрегулирован – задача от первого лица государства. Сейчас на примере обсуждение программы социально-экономического развития. Прения о организации прений.  

Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены, какую бы должность они там ни занимали. Они великие ученые или они рабочие и крестьяне они должны в меру своей возможности, образованности и так далее понимать, о чем идет речь. И если нужно, если они хотят, они готовы выступить мы никому не должны запрещать выступать. Может, кто-то два слова скажет, может, кто-то два предложения, может, кто-то две минуты будет говорить. Это в зависимости от делегатов. Мы должны четко определиться, как мы будем обсуждать эту программу. У нас же ВНС формируется и от профсоюзов, и от общественных организаций, и члены парламента входят. В Союзе женщин будут обсуждать эту программу. Неплохо было бы, если бы от этих организаций выступали люди. Не только Брестская, Могилевская, как обычно, области. Пришли, выступили понятно, региональный принцип. Но мы же ВНС не по региональному принципу формировали. 

Лукашенко на заседании Президиума ВНС озвучил повестку предстоящего собрания.

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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