«Подписали соглашение». Беларусь поставит в Астраханскую область более 100 тракторов

Новости Беларуси. Беларусь намерена наращивать перевалку грузов через порты Астрахани. По итогам рабочего визита премьер-министра Романа Головченко в российский регион были подписаны контракты почти на 25 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом перемен логистических маршрутов сотрудничество с Астраханской областью отмечено белорусским правительством как перспективное. Оно позволяет задействовать так называемый коридор «Север – Юг». Уже сейчас порядка 90 тысяч тонн грузов переправлены через морской порт города. По словам премьер-министра, это только начало.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В соответствии с соглашением, которое подписано между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации, объем грузов белорусских, которые должны и могут пройти через астраханские порты, составит 650 и 680 тысяч тонн.

Ряд подписанных документов способствует укреплению позиций белорусской промышленной техники на российском рынке. 27 октября в Астрахани начал работу торгово-сервисный центр МТЗ. Однако через площадку будет реализована не только продукция Минского тракторного завода, но и линейки других производителей сельхозтехники.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Знаково, что мы подписали сегодня соглашение и контракт с Министерством сельского хозяйства края по поставке в следующем году более 100 тракторов, которые будут поставляться через новый сервисный центр.

Руслан Пашаев, министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (Россия):

Теперь у нас стало больше возможности. Это можно сделать не уезжая в Волгоград, Ставрополь, это можно приобрести тут. Первый момент. Второй – касаемо сервиса, номенклатуры запчастей и оборудования, которое тут представлено. Тут тоже есть достаточно серьезные перспективы, на мой взгляд. Поэтому мы воспринимаем это как дополнительное окно возможности для развития нашего сектора АПК.