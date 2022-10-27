«Есть ещё куда снижать». Профсоюзы прокомментировали цены на обслуживание автомобилей

По данным Федерации профсоюзов, стоимость так называемой потребительской корзины для семьи из четырех человек в октябре составила 738 рублей 2 копейки. Это почти на 3,5 рубля меньше, чем в предыдущем месяце. Однако актуальным остается вопрос о ценах на товары, в стоимость которых в течение года закладывали неоправданные валютные ожидания. Так, ценники на автомобильное масло выросли еще до 6 октября, когда был введен запрет на повышение цен, и остаются неоправданно высокими.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Возьмем, например, автомобили. Сегодня в каждой семье фактически это есть, это влияет на бюджет. Если на масло, фильтры, замену колодок цены увеличились, было – 50, стало – 100, было – 40, стало – 85, это достаточно существенно, а эти затраты идут ежемесячно и влияют точно также на бюджет семьи. Мы понимаем, что транспортно-логистические цепочки увеличились где-то в два раза. В данной ситуации надо посмотреть риски, которые закладывались и потом не подтвердились, посмотреть ценообразование, как говорил глава государства. Там есть еще куда снижать и двигаться.

Вопрос о ценовой ситуации на потребительском рынке будет рассмотрен на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в ноябре.