«Это действительно приоритетный партнёр». Какие отношения между Беларусью и Турцией?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте же напомним о том, как развивались белорусско-турецкие взаимоотношения.
Двусторонние дипломатические отношения между Беларусью и Турцией установлены в 1992 году. В марте 2022-го Минск и Анкара отметили юбилейное 30-летие дипотношений.
Новый импульс сотрудничеству придал визит президента Турции в Беларусь. В 2016 году переговоры Александра Лукашенко и Реджепа Эрдоган в Минске длились несколько часов. Лидеры двух стран детально обсудили самые разные темы, начиная от межгосударственного сотрудничества и заканчивая мировыми и региональными проблемами.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Турция является для нас приоритетным партнером. Мы очень высоко ценим нашу дружбу и нацелены на продуктивное взаимодействие по всем направлениям. Давайте продвинем наши отношения настолько, насколько мы способны это сделать. А мы можем многое.
Реджеп Эрдоган, президент Турции:
Наше преимущество в том, что экономики Беларуси и Турции не конкурируют, а дополняют друг друга. Турция готова и в дальнейшем стимулировать приход турецких бизнесменов на белорусский рынок, расширять инвестиционные контакты.
С тех пор торговля между Беларусью и Турцией развивалась быстрыми темпами. Товарооборот за 2021 год составил 1 миллиард долларов. Экспорт – более 360 миллионов долларов, а импорт — около 720 миллионов долларов. Объем турецких инвестиций в экономику Беларуси составил почти 52 миллиона долларов. В нашей стране зарегистрировано более 120 субъектов хозяйствования с турецким капиталом. Также между Беларусью и Турцией действует Соглашение о взаимной отмене виз. Белорусы могут непрерывно пребывать на территории Турции до 30 дней с момента въезда. Активно развивается сотрудничество по линии органов госуправления и внешнеполитических ведомств стран.
В октябре этого года встречались президенты Беларуси и Турции на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Тем для обсуждения много. В ходе переговоров Реджеп Эрдоган пригласил Александра Лукашенко в Турцию, чтобы продолжить разговор.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:
Знаете, тут еще вопрос такой есть, что в отношениях действительно Беларуси и Турции с точки зрения геополитической более просты и чисты, чем отношения России и Турции. То есть прямого пересечения, например, военных и геополитических интересов, если мы оставим за скобками членство Турции в НАТО, но прямых пограничных споров, претензий – этого у Беларуси с Турцией нет, не было и, дай бог, не возникнет. Достаточно хорошие личные отношения нашего президента с турецким. Они существуют. И как бы все это видят. Беларусь – единственная страна европейская, приглашенная в исламскую конференцию, которая через эту структуру имеет возможность если не прямое влияние оказывать, то продвигать свои интересы.
У Беларуси с Турцией действительно, если мы сравниваем экономические отношения… Россия, конечно, как страна более мощная и большая по объему экономики и Турция – они имеют другой товарооборот. Но Беларусь, если мы посмотрим на наш товарооборот, о котором тут сейчас говорилось, у нас не со всеми союзниками по ЕАЭС и уж тем более по СНГ более миллиардного товарооборота. У нас только с Казахстаном и с Россией больше. Все остальные союзники глубоко ниже. Поэтому Турция – это действительно приоритетный партнер. У нас есть в данном случае заинтересованность в том, чтобы вести торговлю. По структуре Турция больше поставляет в Беларусь, чем мы туда. Мы в какой-то степени немножко от нее зависим. Но отношения именно такие партнерско-деловые у нас существуют. И конечно, российская дипломатия может использовать белорусскую дипломатию для отсылки неких мессенджей по поводу возможных взаимоотношений. То есть мы в данном случае, хотя наш президент не любит слово «быть посредником», но как раз белорусская посредническая миссия вполне может быть реализована в данном случае.
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