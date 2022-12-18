«Это действительно приоритетный партнёр». Какие отношения между Беларусью и Турцией?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Давайте же напомним о том, как развивались белорусско-турецкие взаимоотношения.

Двусторонние дипломатические отношения между Беларусью и Турцией установлены в 1992 году. В марте 2022-го Минск и Анкара отметили юбилейное 30-летие дипотношений. Новый импульс сотрудничеству придал визит президента Турции в Беларусь. В 2016 году переговоры Александра Лукашенко и Реджепа Эрдоган в Минске длились несколько часов. Лидеры двух стран детально обсудили самые разные темы, начиная от межгосударственного сотрудничества и заканчивая мировыми и региональными проблемами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Турция является для нас приоритетным партнером. Мы очень высоко ценим нашу дружбу и нацелены на продуктивное взаимодействие по всем направлениям. Давайте продвинем наши отношения настолько, насколько мы способны это сделать. А мы можем многое.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Наше преимущество в том, что экономики Беларуси и Турции не конкурируют, а дополняют друг друга. Турция готова и в дальнейшем стимулировать приход турецких бизнесменов на белорусский рынок, расширять инвестиционные контакты.

С тех пор торговля между Беларусью и Турцией развивалась быстрыми темпами. Товарооборот за 2021 год составил 1 миллиард долларов. Экспорт – более 360 миллионов долларов, а импорт — около 720 миллионов долларов. Объем турецких инвестиций в экономику Беларуси составил почти 52 миллиона долларов. В нашей стране зарегистрировано более 120 субъектов хозяйствования с турецким капиталом. Также между Беларусью и Турцией действует Соглашение о взаимной отмене виз. Белорусы могут непрерывно пребывать на территории Турции до 30 дней с момента въезда. Активно развивается сотрудничество по линии органов госуправления и внешнеполитических ведомств стран. В октябре этого года встречались президенты Беларуси и Турции на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Тем для обсуждения много. В ходе переговоров Реджеп Эрдоган пригласил Александра Лукашенко в Турцию, чтобы продолжить разговор.