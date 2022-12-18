Турция может стать посредником между Россией и Украиной? Вот что ответил историк

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Важно отметить, что Эрдоган играет роль ключевого посредника в том, что осталось от переговоров между Россией и Украиной. Именно Стамбул стал сейчас геополитическим оффшором, местом встреч. Как в холодную войну проводились в Женеве в той же или в Вене. Алексей, как вы считаете, насколько может быть альтернативой Минским соглашениям, по сути, отсутствие возможности реализовать их и привело к тому, что мы сейчас видим на территории Украины, могут ли быть в будущем подписаны Стамбульские соглашения? Потому что мы видим острое желание господина Эрдогана стать в этой конфликтной ситуации миротворцем.