Турция может стать посредником между Россией и Украиной? Вот что ответил историк

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Важно отметить, что Эрдоган играет роль ключевого посредника в том, что осталось от переговоров между Россией и Украиной. Именно Стамбул стал сейчас геополитическим оффшором, местом встреч. Как в холодную войну проводились в Женеве в той же или в Вене. Алексей, как вы считаете, насколько может быть альтернативой Минским соглашениям, по сути, отсутствие возможности реализовать их и привело к тому, что мы сейчас видим на территории Украины, могут ли быть в будущем подписаны Стамбульские соглашения? Потому что мы видим острое желание господина Эрдогана стать в этой конфликтной ситуации миротворцем.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:
Насчет Эрдогана-миротворца вы, наверное, поторопились. Как уже тут много раз говорили, Турция действует, исходя из своих интересов. Что касается конфликта Украины и России, то мы видим безусловный интерес Турции. Турция здесь превратилась геополитически, чисто с географической точки зрения, в страну, которая через Босфорский пролив пропускает или не пропускает корабли в Черное море. Которая в данном случае контролирует грузопотоки в том числе того самого пресловутого зерна, продовольствия, о вывозе которого из Украины так долго и много говорила Европа. Мы же видели, что переговоры, которые проходили в Стамбуле, они, фактически, вроде бы, по заявлениям, сделанным тут же после этих переговоров, были достаточно успешны, но потом полностью были дезавуированы их итоги. И ничего в результате особо не произошло. То есть считать в данном случае Турцию, которая является лицом в какой-то степени заинтересованным, поскольку ее позиция по Крыму достаточно известна, они не признают присоединение Крыма к России. И их позиция по поддержке в том числе путем поставки вооружения, беспилотников Украине, путем поддержки этого крымско-татарского Меджлиса, который действует на территории Украины. Это все, безусловно, делает Турцию не нейтральной территорией, а участником событий. В отличие от Минских соглашений, где тогда Минск действительно занимал позицию абсолютно нейтральную. И наш Президент Александр Лукашенко искренне, в отличие от госпожи Меркель, которая тут разоткровенничалась на днях… Так вот, наш Президент очень искренне хотел реального замирения, делал все максимально, чтобы закрыть этот вопрос, решить украинский конфликт. Со стороны Турции, конкретно Реджепа Тайипа Эрдогана, мы такой искренности не наблюдаем.
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