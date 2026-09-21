Новости по тегу #Беларусь-Турция

Регулярные рейсы между Минском и Стамбулом – это не просто комфортные прямые перелеты в крупнейший мегаполис Турции, но и стыковки по всему миру благодаря обширной маршрутной сети.
Минск открыт для создания новых совместных производств и внедрения современных технологий – от промышленности и нефтехимии до аграрного сектора.
Фундамент уже заложен: в прошлом году взаимная торговля превысила отметку в 900 миллионов долларов. Но, как подчеркивают эксперты, дальше – больше.
Также сегодня делегация Федерации хоккея Беларуси посетила матчи чемпионата мира среди девушек до 18 лет в Стамбуле и ознакомилась с инфраструктурой турнира.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко своему турецкому коллеге, а также народу этой страны с Днем Республики.
Парламентариям продемонстрировали линейку тракторов, газонокосилок и мотоблоков разной мощности.
Сельман Эсер: «Мы заинтересованы в развитии контактов с вашей страной».
Председатель Совета Республики встретилась с зарубежной делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция-Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики.
Минск и Анкара укрепляют взаимодействие в избирательном процессе.
Президент особо отметил дружеские и доверительные отношения с главой белорусского государства.
Речь шла о сотрудничестве в области промышленности и торговли.
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием Президентом.
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