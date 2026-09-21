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Новости по тегу #Беларусь-Турция

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила регулярное сообщение с Беларусью
21 сентября 2026 11:10

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила регулярное сообщение с Беларусью

Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики
03 июня 2026 13:55

Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК
26 марта 2026 16:57

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК

Белорусская Федерация хоккея подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции
21 января 2026 20:05

Белорусская Федерация хоккея подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией
29 октября 2025 08:03

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией

Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод
27 октября 2025 17:02

Парламентская делегация Турции посетила Минский тракторный завод

Турция рассчитывает вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень
27 октября 2025 17:01

Турция рассчитывает вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции
27 октября 2025 17:01

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции

ЦИК Беларуси и Высший избирательный совет Турции подписали меморандум о сотрудничестве
07 октября 2025 13:31

ЦИК Беларуси и Высший избирательный совет Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Посол Беларуси в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану
01 мая 2025 17:01

Посол Беларуси в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

Владимир Кухарев встретился с почётным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир
19 февраля 2025 18:53

Владимир Кухарев встретился с почётным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
30 января 2025 10:35

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах