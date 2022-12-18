Сколько вяжут один носок на «Марк Формэль»? Ребята из детдома № 3 познакомились с производством поближе

Новости Беларуси. Отправляемся на производственную площадку «Марк Формэль», где дали старт «Марафону добра», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Верить в чудеса и исполнение самых заветных желаний, особенно в канун Нового года, хочется всем. Тем более детям. А мы, взрослые, для них настоящие волшебники.

Потому чуточку усердия и душевного тепла – и вуаля, «Марафон добра» уже помогает посмотреть на мир более счастливыми глазами.

Екатерина Ворончук, директор департамента маркетинга ООО «Марк Формэль»:

Благотворительная помощь – это всегда хорошо. Когда мы к этому мероприятию готовились, то я учредителям говорила, что это, на самом деле, наверное, главное мероприятие года.

Сколько вяжется один носок? Просто ли нарисовать футболку мечты? И как снять трендовый ролик для TikTok? Воспитанники детского дома № 3 ответы на вопросы искали лично. Причем не только в творческой мастерской «Марк Формэль».

Давайте первый я! Мне понравилось, как шьют одежду, шьют носки. Рисовать понравилось, веселиться.

– Мне понравилось очень сильно рисовать на майках.

– А что ты нарисовал?

– Елочку и ежика нарисовал.

«Марафон добра» – далеко не единственный проект «Марк Формэль». Среди потока бизнес-идей всегда находится место и благотворительности.

Елена Ткаченко, директор ООО «Марк Формэль»:

В 2023 году мы планируем, что наши объемы прирастут в производстве почти на 30 %. Две площадки производственные мы откроем с нуля. Строители уже сейчас начали там ремонтные работы, и дальше мы будем приглашать на работу швей, специалистов. В общем, развивать производство.

Кстати, участие в «Марафоне добра» принимают и сотрудники компании. Такая возможность есть и у покупателей. В магазинах бренда вы найдете «Носочек желаний», в котором можно оставить подарок для ребят из детских домов.