Возможен ли альянс между Россией и Турцией? Ответил российский эксперт

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Россию и Турцию роднят исторически сложные и сейчас еще, скорее всего, бесперспективные отношения с Европой. Обе хотели быть ее частью, отказались стать периферией. И в итоге перешли в категорию врагов. Вот возможен ли на этом фоне стратегический альянс между Москвой и Анкарой, хотя, возможно, столько же неформальный, как есть на данный момент между Россией и Китаем?