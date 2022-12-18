Возможен ли альянс между Россией и Турцией? Ответил российский эксперт

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Россию и Турцию роднят исторически сложные и сейчас еще, скорее всего, бесперспективные отношения с Европой. Обе хотели быть ее частью, отказались стать периферией. И в итоге перешли в категорию врагов. Вот возможен ли на этом фоне стратегический альянс между Москвой и Анкарой, хотя, возможно, столько же неформальный, как есть на данный момент между Россией и Китаем?
Федор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Нет. Стратегического альянса, я думаю, здесь быть не может. Тут отдельно можно обсуждать, насколько стратегический альянс между Россией и Китаем. То есть он альянс, конечно же, и он стратегический, но есть нюанс, как говорится. Что касается Турции, то это совершенно другой феномен. Мне кажется, что здесь в основе отношений, в отличие от России и Китая, где доверие присутствует, оно может подвергаться испытаниям, но оно все-таки есть на базовом уровне. Между Россией и Турцией, между даже, наверное, Путиным и Эрдоганом доверие не очень заметно. Но зато есть хорошее понимание партнера, понимание того, что нужны друг другу очень сильно, просто критично важны Турция для России, а Россия для Турции сейчас. И вот это является более фундаментальной основой для успешного взаимодействия, чем там, я не знаю, ценностное единение или даже совпадение интересов. То есть тот факт, что Турция и Россия друг другу могут, грубо говоря, очень сильно нагадить, извините за язык, понимание этого, на самом деле, скрепляет больше, чем какая-то общность интересов и целей. Является ли этот тип отношений стратегическим – сильно сомневаюсь. Сейчас вообще в мире стратегического маловато.
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