«У него чутьё власти и чутьё возможностей». Политическая история Эрдогана

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В условиях нынешнего кризиса Эрдоган как дипломат выглядит то ли современным Талейраном, то ли «честным маклером» Бисмарком. Вот на ваш взгляд, так ли он искушен в дипломатии или другие просто наделали столько ошибок, что, если сравнивать с ними, турецкий лидер на их фоне выглядит настолько успешным?

Федор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Я думаю, что это мы на историческом расстоянии идеализируем Талейрана и Бисмарка, они нам кажутся гипербариями такими. Сверхлюдьми, сверхдипломатами. Наверняка вблизи это выглядело немного иначе. Гораздо менее авантажно. И в этом смысле, наверное, можно сравнивать спустя столетия или десятилетия как минимум. Наверное, на политику Турции в этот период будут смотреть как, например, чрезвычайно изощренную и, в общем, довольно успешную дипломатию. Выглядит ли он лучше на фоне других? Тут трудно сказать, все сейчас хороши, если так уж честно характеризовать. Но Эрдоган – человек с удивительным чутьем, у него чутье власти и чутье возможностей. И плюс он смелый, он, можно даже сказать, дерзкий. И он не боится блефовать, где надо. А где надо – использовать какую-то силу. Вот вы использовали аналогию с Остапом Бендером, который играет много партий. Но напомню, что завершился сеанс одновременной игры историческим броском фигурами в лицо одноглазого шахматиста. Эрдоган пока еще этого не делал. И более того, думаю, и не сделает. Потому что, в отличие от Остапа Бендера, он понимает, что ситуация может повернуться иначе, если одноглазый шахматист его догонит все-таки. И в этом смысле он, по-моему, знает грань. Но просто он уверен, что этой грани еще нет.

Надежда Сасс:

Много мы говорим о мудрой, хитрой позиции господина Эрдогана. С недавних пор в нашей программе периодически появляется рубрика «Портреты». Хотела бы детальнее рассказать, кто же такой турецкий лидер господин Эрдоган. Реджеп Эрдоган начал свою политическую карьеру, когда был студентом. В 1975 году он организовал молодежное движение происламистской Партии национального спасения. Однако после военного переворота в 1980 году лишился работы из-за своей политической деятельности и был вынужден уйти в армию.

После возвращения со службы Эрдоган вновь нацелился на политику. С 1983 по 1994 год его политическая деятельность была всецело связана с Партией благоденствия, которая активно участвовала в правящей исламской коалиции. Тогда Эрдоган смог наладить контакт с местными жителями Стамбула, которые в 1994 году выбрали его мэром города. С 2003 по 2015-й Эрдоган был премьер-министром Турции, в руках которого была сосредоточена основная власть в стране. Его основными достижениями стали денежная реформа, успешная борьба с коррупцией, строительство новых электростанций и соцучреждений, укрепление демократии в стране. А в 2013 году Эрдоган снял ограничение на ношение традиционных в исламе женских платков (хиджабов) в общественных местах. При этом в ЕС начали акцентировать внимание на том, что политика нового премьера привела к ущемлению свободы слова в Турции. В 2014 году Эрдоган заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны на первых всенародных выборах Турции. Он уверенно победил на них и набрал почти 52 процента голосов, став первым всенародным президентом страны.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Давайте сегодня начнем новый период социального примирения и оставим старые дискуссии в старой Турции. Однако в 2016 году страну ожидало очередное потрясение: группа военных совершила попытку очередного переворота. В Стамбуле и некоторых других местах развернулись настоящие бои.

По некоторым данным, мятежники действовали с согласия США. Но в первые часы они не сумели убить Эрдогана (как говорят, об опасности его предупредили из Москвы), а большинство простых граждан выступили против заговорщиков. За несколько дней мятеж был в целом подавлен, а Эрдоган только укрепил свою власть, лишив армию инструментов влияния на политику.