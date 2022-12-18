Красная икра возглавляет топ продуктов, которые пытаются подделать. Как не стать жертвой мошенников?

Новости Беларуси. Поддельными бывают не только ценности. Иногда бутафорию нам предлагают и вместо еды. Чем ближе новогодние праздники, тем больше красной икры появляется на прилавках и тем больше желающих подзаработать на неразборчивых покупателях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Съесть и выжить! Как нас надувают на изысках новогоднего стола, разбиралась Юлия Мычка.

В канун Нового года желающих заработать на некачественных товарах становится больше. Вот и житель столицы решил разбогатеть на фальшивке. 323 банки красной икры изъяли сотрудники по борьбе с контрабандой Могилевской таможни. Вместо элитного товара, как указано на банке, – альгинат и краска. Красная икра возглавляет топ продуктов, которые пытаются подделать.

Александр Болотько, заведующий кафедрой Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

С одной стороны, продукт достаточно качественный может быть, безопасный, но это не икра. И вот это производитель, наверное, желает скрыть. Ему, конечно, интереснее, чтобы воспринималось как настоящая икра, как такой новогодний продукт. И тогда ценник на такой продукт наиболее высокий, выгода идет для производителя, больше маркетинговый ход в данном случае.

Подделывать научились так, что комар носа не подточит. Еще не каждый и поймет, что съел – экзотику или желатин. Для эксперимента попробовать зернистый товар мы предложили студентам. Темная икра натуральная, светлая – имитация. Из четырех человек подделку раскусили трое.

Я считаю, что темная икра искусственная, потому что у нее слишком ярко выраженный соленый вкус, как будто ненатуральный, в отличие от более светлой икры. Как не попасться на удочку и проверить икру в домашних условиях? Например, залить ее перекисью водорода.

Вот это экспресс-метод. Он очень быстрый и достаточно надежный. В одном стаканчике произошло побеление, помутнение, образование осадка. В другом стаканчике практически ничего не произошло, некоторое количество жира выделилось. О чем это говорит? Что в этом образце есть большое количество белка, который таким образом коагулирует, денатурирует. И это видно на опыте. То есть эта икра настоящая.

Нет дома перекиси водорода – не беда, икру можно залить кипятком, раствор с настоящим зерном побелеет.

И помните, к фальшивой икре в подарок идет легенда. История про друга, который приехал из Сахалина и привез чемодан икры. Не покупайте с рук и не верьте таким маркетинговым сказкам, даже под Новый год.

Мы открываем баночку с икрой и видим так называемое зеркало, поверхностный слой икры. Видим, что икра достаточно темная, продавленная, что говорит о пониженном качестве данной икры.

Быть внимательным и читать все, что написано мелким шрифтом на этикетке. Люди с лупой в магазине сегодня вызывают не улыбку, а уважение. Ведь часто за этими микроскопическими данными паспорта товара скрывается неудобная правда. И если к белорусским производителям вопросов меньше, то к импортной продукции они есть. Свежий пример – в Могилевской области из продажи изъяли пять наименований подсолнечного масла российского производства. Высший сорт оказался совсем не высшим.

Наталья Жукова, заместитель начальника Могилевской областной инспекции Госстандарта:

Выявлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТа по безопасности и маркировке. Нарушаемый показатель – завышенное значение анизидинового числа. При нормируемом значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта – не более 3. Данный показатель в проверенных образцах составил от 5 до 8,5. Таким образом, продукция не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта, и вводит потребителей в заблуждение.

Да, обидно переплатить за то, чего нет в бутылке, но еще досаднее обнаружить обман там, где на 100 % уверен, что покупаешь натуральный продукт. Часто бдительные родители вместо конфет предлагают своим сладкоежкам орехи и сухофрукты. Но выясняется, что даже здесь вместо кладезя витаминов – вредные красители и консерванты.

Галина Беседина, заведующая отделением Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Бывают случаи, когда мы находим нестандартную продукцию, сухофрукты, орехи, не соответствующие, например, по содержанию кадмия, микробиологических показателей, таких как дрожжи, плесень. Конечно, потребили должны при приобретении продуктов питания обращать внимание на внешний вид продукта и состояние упаковки. Если что-то смущает, нарушение целостности упаковки либо внешний не совсем приятный вид, заветренная, поломанная, деформированная, конечно, такой продукт питания лучше не употреблять. В лаборатории Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья осуществляют выборочный контроль за качеством продуктов. Помимо запланированных исследований, здесь реагируют на жалобы и делают экстренную диагностику товаров и продуктов.