Выпить горячего чаю и отдохнуть – для водителей на границе организовали мобильные пункты обогрева

Нас держит в напряжении ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза. На неделе более 5 тысяч большегрузов оказались в настоящей ловушке.

В очереди на границе они вынуждены стоять неделями. А пробки перед пропускными пунктами растянулись на десятки километров. Причина в том, что польские контрольные службы оформляют в среднем 30 % транспорта от нормы. Но так ведет себя не только Варшава. Сложная обстановка во всех пунктах выезда в ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но у белорусов, в отличие от соседей, человеческие чувства еще не атрофировались. На неделе наши коллеги рассказывали историю водителей, которые обратились на горячую линию СТВ. Они рассказали, с какими сложностями сталкиваются в этих бесконечных очередях и попросили хоть как-то им помочь. Буквально на следующий день после обращения на СТВ в пунктах пропуска на границе с Евросоюзом Красный Крест развернул мобильные пункты обогрева для дальнобойщиков. В специальной палатке каждый желающий сможет согреться и выпить горячий чай или кофе.