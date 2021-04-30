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«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте

30 апреля 2021 17:19
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Новости Беларуси. То, что за попыткой госпереворота в Беларуси стоят внешние силы, сегодня уже неоспоримый факт. Такое мнение озвучивают и политологи, и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте-1

Напомним, вышедший документальный фильм «Убить Президента» привел вполне убедительные доказательства на этот счет: видео тайных встреч и переговоров, Zoom-конференций, где вполне откровенно и прямо шла речь об устранении белорусского лидера, членов его семьи и других представителей власти.

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«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте-4

Для Беларуси готовилось сразу несколько сценариев. Когда мирные протесты «не сработали», пришлось переходить к радикальным действиям. Как убить Президента, какая локация наиболее удобна для этого? При взлете самолета, движении кортежа или на «Славянском базаре»? Члены группы не просто рассуждали об этом, они предпринимали конкретные действия. Ситуацию комментирует политолог Николай Межевич.

«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте-7

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия. И даже Польша, я думаю, не взяла бы на себя стратегическое решение менять власть в Республике Беларусь в такой форме. Всякую Путилу финансировать – это да, кабинет Пал Палыча дать с охраной. Ну, не так дорого это стоит. Ну, честное слово, масштабы польского бюджета вообще не заметны.

А вот устраивать вооруженный переворот – думаю, что это не польский масштаб. А значит, тогда возникает вопрос: простите, чей? Даже если не иметь на столе тяжелых папок с бумажными доказательствами, очевидно, что масштаб должен быть той страны, которая смену власти силовым образом практиковала на протяжении последних двухсот лет.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Николай Межевич # Фотофакт

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