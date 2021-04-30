ГАИ начала использовать новый способ проверки техосмотра. Рассказываем, как это работает

Новости Беларуси. Подключиться к любой камере по всей территории страны и получить информацию по правонарушителям – таковы новые возможности дорожных видео- и фотофиксаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь каждый сотрудник ДПС с помощью планшета и новой программы «Дорожный глаз» за считаные секунды может узнать не только кто, где и когда превысил скорость, но и, например, заметить автомобиль с непройденным техосмотром.

Дмитрий Иванцов, старший инспектор специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Данная программа будет работать по нарушениям, выявлять как со стороны владельцев транспортных средств, которые лишены водительского удостоверения, также данная программа выявляет нарушения среди водителей – нерезидентов Республики Беларусь, то есть граждан иностранных государств, которые нарушают скоростные режимы в республике. Также данная программа считывает номерные знаки автомобилей, которые находятся в розыске, может участвовать по допуску к участию в дорожном движении транспортного средства по техосмотру.

Автомобили проверяют выборочно. Ведь главная задача – обеспечить безопасность на дорогах, а не наказать максимальное количество водителей. Впрочем, «письма счастья» уже начинают поступать к адресатам, которые безответственно относятся к техническому состоянию своих машин. Почти в каждом случае это лишь предупреждение. И такой способ доказал свою эффективность. В 2021 году количество транспортных средств, прибывших на станцию за допуском к участию в дорожном движении, уже больше, чем за весь 2020 год.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

В 2020 году по вине бесправных водителей погибли 53 человека, еще 333 получили различные травмы. Можно представить, что если максимально убрать из движения бесправников, то, конечно же, цифры погибших и пострадавших снизятся. Поэтому всем автолюбителям, которые хотят сесть за руль, не имея, например, водительского удостоверения, либо если с автомобилем что-то не в порядке, я не рекомендую этого делать, потому что в любом месте могут оказаться инспекторы, которые будут фильтровать поток с целью выявления таких нарушений.