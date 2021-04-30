Новые кадры в системе МВД и местной вертикали. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.

Президент Республики Беларусь назначил:

Астрейко Александра Вячеславовича начальником управления внутренних дел Минского облисполкома;

Шуляковского Олега Николаевича начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома;

Резенкова Дмитрия Юрьевича начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома;

Гусаченко Сергея Александровича первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании;

Примшица Дмитрия Витольдовича заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.