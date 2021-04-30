Прямой эфир

Новые кадры в системе МВД и местной вертикали. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

30 апреля 2021 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 30 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА. 

Президент Республики Беларусь назначил: 

Астрейко Александра Вячеславовича начальником управления внутренних дел Минского облисполкома; 

Шуляковского Олега Николаевича начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома; 

Резенкова Дмитрия Юрьевича начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома; 

Гусаченко Сергея Александровича первым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании; 

Примшица Дмитрия Витольдовича заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании. 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Астрейко # Олег Шуляковский # Дмитрий Резенков # Сергей Гусаченко # Дмитрий Примшиц

Другие новости рубрики

Все новости
«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь?
30 апреля 2021 09:48

«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь?

У новобранца не должно быть академических задолженностей. Как попасть в студенческий отряд?
30 апреля 2021 09:27

У новобранца не должно быть академических задолженностей. Как попасть в студенческий отряд?

Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай?
30 апреля 2021 09:02

Голубика. Как её посадить, чтобы был хороший урожай?