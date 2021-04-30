Пётр Симоненко: у них задача – оторвать Беларусь, превратить её, как Украину, в плацдарм по уничтожению в том числе и России

Новости Беларуси. То, что за попыткой госпереворота в Беларуси стоят внешние силы, сегодня уже неоспоримый факт. Такое мнение озвучивают и политологи, и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Симоненко, секретарь ЦК Компартии Украины:

Это является одним из инструментов по насаждению американской демократии. Это было с Саддамом Хусейном, это было с Каддафи. Я с одним и с другим встречался, я знал этих людей в жизни. Это происходило с другими лидерами, известными или неизвестными. Почему это сейчас происходит? Агрессивную политику проводят республики Балтии, Польша, Украина. А где подготовку радикалы проходят? В той же самой Польше или в республиках Балтии. Откуда ложь идет? Какой путь избрать Беларуси? Из этих информационных каналов. Вот такие предатели, то есть пятая колонна. Оттуда же все идет.

Задача – оторвать Беларусь, превратить ее, как Украину, в плацдарм по уничтожению в том числе и России. Поэтому здесь для меня неудивительно, что они пошли на такие подлые шаги, как попытка физического устранения. Этот вопрос должен нам прозвучать как набат сегодня, я говорю и для белорусского народа прежде всего, как набат, что свое будущее надо уметь не только на словах строить – надо поступками и делами защищать.