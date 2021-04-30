Пётр Симоненко: у них задача – оторвать Беларусь, превратить её, как Украину, в плацдарм по уничтожению в том числе и России

Новости Беларуси. То, что за попыткой госпереворота в Беларуси стоят внешние силы, сегодня уже неоспоримый факт. Такое мнение озвучивают и политологи, и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вышедший документальный фильм «Убить Президента» привел вполне убедительные доказательства на этот счет: видео тайных встреч и переговоров, Zoom-конференций, где вполне откровенно и прямо шла речь об устранении белорусского лидера, членов его семьи и других представителей власти.
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Выяснилось, что мятеж действительно готовился под покровительством иностранных спецслужб. И уже очевидно, каких именно, уверен первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.
Петр Симоненко, секретарь ЦК Компартии Украины:
Это является одним из инструментов по насаждению американской демократии. Это было с Саддамом Хусейном, это было с Каддафи. Я с одним и с другим встречался, я знал этих людей в жизни. Это происходило с другими лидерами, известными или неизвестными. Почему это сейчас происходит? Агрессивную политику проводят республики Балтии, Польша, Украина. А где подготовку радикалы проходят? В той же самой Польше или в республиках Балтии. Откуда ложь идет? Какой путь избрать Беларуси? Из этих информационных каналов. Вот такие предатели, то есть пятая колонна. Оттуда же все идет.
Задача – оторвать Беларусь, превратить ее, как Украину, в плацдарм по уничтожению в том числе и России. Поэтому здесь для меня неудивительно, что они пошли на такие подлые шаги, как попытка физического устранения. Этот вопрос должен нам прозвучать как набат сегодня, я говорю и для белорусского народа прежде всего, как набат, что свое будущее надо уметь не только на словах строить – надо поступками и делами защищать.