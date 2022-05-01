Поступил на стоматолога, хотел быть урологом. Почему Дмитрий Шевцов стал реаниматологом и причём здесь жена?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.

Юлия Артюх, СТВ:

Так сложилось, что вы решили стать врачом. По-моему, у вас родственники не врачи. Мама с папой не врачи. Почему выбрали такую специальность? Еще и реаниматолог.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Реаниматолог потом, в процессе уже. Я, чтобы стать реаниматологом, проходил много специальностей. Почему выбрал – сложно сказать. Когда меня спрашивают, я говорю, во-первых, за компанию, потому что это на самом деле было так. Юлия Артюх:

Это с кем за компанию? Дмитрий Шевцов:

С моей супругой. Мы учились в одном классе с ней. Юлия Артюх:

Вы уже влюбились в нее тогда, да?

Дмитрий Шевцов:

Ну да. У нас уже такая дружба была, переходящая в любовь. Раз я согласился за компанию поступать в мединститут, наверное, это уже было так. Но после девятого класса я сдал экзамены, поступил в Днепропетровский металлургический техникум. Летом написал задание, отправил, меня приняли без экзаменов. Мне сказали: все, вы зачислены, приезжайте. Родители отговорили, сказали, нет, закончи десять классов, получи образование и потом уже можешь хоть в техникум, хоть в институт свой металлургический поступать. Отговорили, я пошел в десятый класс. Мне предложили, я помню даже тему разговора, в плане, куда ты собираешься поступать? Я говорю: да, я не решил. Пошли в медицину? Я говорю: пошли. Но надо было некоторые дисциплины подтягивать: биология, химия. Юлия Артюх:

Но это же довольно сложно поступить в медицинский университет.

Дмитрий Шевцов:

Да. Поэтому у меня был мозговой штурм целый год. Потому что надо было поднять химию так, чтобы еще хватило задела на будущее. Потому что в медицинском институте студенты изучают четыре химии по ступенькам. Поэтому надо было уровень свой держать. В принципе, мне удалось поступить. Поступил я, вообще-то, в Минский медицинский институт на стоматологический факультет. Юлия Артюх:

Как в Гомельском оказались? Дмитрий Шевцов:

В 1990-м я поступил. В 1991-м году открылся Гомельский медицинский институт. Потому что надо было подготавливать достаточное количество врачей для Гомельской области, потому что регион пострадал от аварии на ЧАЭС. И приглашали студентов со всех институтов. А супруга у меня училась в Витебском институте.

Юлия Артюх:

Как это вы заодно поступали и поступили в разные университеты? Врач, лингвист, дважды управленец. Зачем Дмитрию Шевцову столько образований? Подробнее здесь.

Дмитрий Шевцов:

Она поступила на терапевтический факультет, я чисто стоматологический. Но стоматологический был только в городе Минске. Поэтому мы перевелись уже вдвоем в один институт. Поженились на втором курсе. И уже вместе учились. А с учетом того, что в Гомельском не было стоматологического факультета, поэтому я поступил на лечебное дело. Закончил лечебное дело. Хотел быть урологом. Практиковал даже и летом подрабатывал в урологическом отделении. Юлия Артюх:

Почему не сложилось?

Дмитрий Шевцов:

Может быть, и сложилось бы на тот момент, но уже на пятом курсе, когда шел разговор о будущей профессии, я хотел обязательно вернуться в город Жлобин – свой родной город, чтобы работать в больнице. И приезжая на практику летнюю, там подрабатывал еще, в том числе и на скорой помощи. Бедному студенту копейка нужна, поэтому совмещали полезное с приятным. Я уже не помню кто, но мне сказали, что однозначно будут вакансии врачей-реаниматологов. По урологам, может, придет молодой специалист, может, не придет. Я говорю: ой, нет, вы что, реаниматологом – это ж такая ответственность, это так сложно. Мне говорят: так, а ты что, не справишься? Вот зря они это сказали. Меня это задело, наверное. Поэтому я на пятом курсе начал заниматься усиленно своей будущей специализацией: приходить на ночные дежурства, просить на наркозах присутствовать и так дальше. Влюбился в профессию, и поэтому уже на шестом курсе я уже был достаточно подготовленным, можно сказать, специалистом. То есть уже четко понимал, что мне необходимо сделать.

Юлия Артюх:

Как происходили отношения на расстоянии? Вы сказали, что редко виделись. Сейчас есть и мессенджеры, и возможности созваниваться где бы ты ни находился. И все-таки есть момент, разошлись, не сложилось, характерами не сошлись. В то время, будучи на таком расстоянии, сохранились чувства, что потом переросло в предложение. Как это можно объяснить или это феномен тех лет?