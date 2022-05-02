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Приходят, приносят еду, свечи зажигают. Только ли на Радуницу белорусы поминают усопших на кладбище?

02 мая 2022 14:54
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Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Сергей, на вашей памяти совершались ли на кладбищах какие-то старинные ритуалы, необычные обряды не только на Радуницу, может быть, в какой-то другой день?  

Приходят, приносят еду, свечи зажигают. Только ли на Радуницу белорусы поминают усопших на кладбище?-1

Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО»:  
Конечно же, люди приходят на могилки родственников. Они совершают какие-то определенные обряды. Это по-разному бывает в разных регионах. У нас же в основном православные все. Они приходят, приносят еду, свечи ставят, зажигают. Тем самым тоже поминают так своих родственников.  

«Особый знак, посланный умершими родственниками». Какие приметы и обряды на Радуницу есть у современных белорусов – подробнее здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Сергей Тур # Фотофакт

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