Приходят, приносят еду, свечи зажигают. Только ли на Радуницу белорусы поминают усопших на кладбище?

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сергей, на вашей памяти совершались ли на кладбищах какие-то старинные ритуалы, необычные обряды не только на Радуницу, может быть, в какой-то другой день?
Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО»:
Конечно же, люди приходят на могилки родственников. Они совершают какие-то определенные обряды. Это по-разному бывает в разных регионах. У нас же в основном православные все. Они приходят, приносят еду, свечи ставят, зажигают. Тем самым тоже поминают так своих родственников.
«Особый знак, посланный умершими родственниками». Какие приметы и обряды на Радуницу есть у современных белорусов – подробнее здесь.