Приходят, приносят еду, свечи зажигают. Только ли на Радуницу белорусы поминают усопших на кладбище?

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сергей, на вашей памяти совершались ли на кладбищах какие-то старинные ритуалы, необычные обряды не только на Радуницу, может быть, в какой-то другой день?