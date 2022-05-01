Врач, лингвист, дважды управленец. Зачем Дмитрию Шевцову столько образований?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста.

Юлия Артюх, СТВ:

Первое, на что я обратила внимание, когда стала интересоваться вашей биографией, у вас очень много высших образований. Как так получилось, что вы закончили Гомельский медицинский университет, врач-реаниматолог. И потом вдруг и Минский лингвистический университет закончили, вернее, там курсы были, но тем не менее. Потом вы дважды обучались и закончили Академию управления при Президенте на разных специальностях. Это тяга какая-то к образованию?





Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Я хочу сказать, что в медицине есть такое понятие, сейчас оно внедрено уже во все сферы деятельности, но в медицине есть такое понятие – «образование через всю жизнь». Потому что, даже работая в реанимации, ты понимаешь, что медицина в каждой специальности меняется с определенным периодом. Терапевтическая специальность раз в пять лет однозначно меняется: подходы, тактики и так дальше. Что-то более узкое – через три года. В реанимации вообще все тактики и подходы меняются через один год. Поэтому, если ты не читаешь, если ты не в теме, то через пару лет ты просто останешься на обочине. Твои коллеги уйдут вперед, а ты будешь в каменном веке топтаться. Поэтому понимание, что надо учиться, есть. Я не знаю, я бы не сказал, что я себя искал, но мне нравится учиться. Поэтому была возможность поступить в аспирантуру, да, это здорово. У меня спрашивали, чего ты пошел в аспирантуру, в науку?

Юлия Артюх:

Это к слову о развитии, да? Если ты хочешь быть в медицине, если хочешь быть перспективным, шагать в ногу с технологиями, то научная деятельность необходима. «Я нужен системе здравоохранения». Как Дмитрий Шевцов попал в парламент и зачем вернулся в медицину? Подробнее здесь.

Дмитрий Шевцов:

Необходима, абсолютно верно. С учетом того, что в определенный промежуток времени я уже отошел от прикладной медицины. То есть я уже не стал практиковать в реанимации, а уже стал непосредственно управленцем в области здравоохранения, а это на самом деле очень серьезно учит. Я заканчивал в 2002-2003 году двухгодичные курсы специальные по организации здравоохранения. Может быть, на том этапе нам заложили зернышко: там закладывали и маркетинг, и психологию управления, и другие смежные специальности. Когда ты понимаешь, если ты грамотный управленец, то ты можешь быть управленец в любой сфере деятельности. Единственное, что медицина тебя просто организует без воды, быстро, четко решать те или иные вопросы. Поэтому я уже в дальнейшем понимал, что, когда я поступил на госуправление социальной сферы, это мое. Потому что медицина не может идти отдельно без соцзащиты, без каких-то других социальных специальностей. А уже, работая в Парламенте, когда мне предложили поступить на второе высшее образование по государственному строительству, я уже понимал, что это на самом деле мое. Потому что я уже вырос с точки зрения чисто управленца медицинского. И, в принципе, знания государственного строительства: идеология государства, управление и все остальные вопросы – это на самом деле очень важно, поэтому я с удовольствием закончил и этот вуз тоже.

Юлия Артюх:

Получается, это уже как конечный этап развития в какой-то области или еще планируете куда-то поступать? Дмитрий Шевцов:

Наверное, пока я даже не планирую. Потому что сейчас работы настолько много, что тут свободной минутки нет. Но тем не менее, это было каким-то завершающим этапом. И таким апогеем определения, вот уже пирамидка сложилась. Она шла, и пирамидка сложилась.

Юлия Артюх:

А Минский лингвистический университет в плане переподготовки?