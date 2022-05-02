«Особый знак, посланный умершими родственниками». Какие приметы и обряды на Радуницу есть у современных белорусов?

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вообще считается, что поминания на Радуницу проходят в незримом присутствии душ умерших предков. Сидящие за столом присматриваются к любым проявлениям природы – дождю, ветру. Считалось, что это какой-то особый знак, посланный умершими родственниками. Алена, прокомментируйте, так ли это?

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Действительно, это единственный день в году, когда стирается граница между этим и тем светом. Считается, что души умерших в этот день приходят к нам, навещают. Раньше было много разных не примет, а, наверное, традиционных каких-то ритуалов и обрядов, связанных с этим. Например, перед домом всегда ставили кружку с водой и вешали полотенце. Считалось, что душа, перед тем, как войти в дом, должна умыться и вытереть ручки. Потом эту воду – считалось, что наши предки умылись – выливали на огород для того, чтобы плодородила земля и был хороший урожай. Также насыпали от порога до стола, например, в доме золу, муку либо зерно. С утра смотрели, есть ли там какие-то следы. Тогда тоже радовались хозяева дома, потому что считалось, что душа действительно навестила их. На столе всегда тоже отдельное место выделялось для предков, тех, кого с нами нет.