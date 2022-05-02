«Радиация не видна, но она опасна». Что нужно знать тем, кто поедет на могилы близких в зоны отчуждения и отселения?

Новости Беларуси. Радуница – это тот редкий случай, когда в зону отчуждения и отселения можно попасть без пропуска. Упрощенный режим – возможность побывать на могилах близких и увидеть родные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне радиационного загрязнения находятся сотни безжизненных деревень. На Радуницу на кладбищах там многолюдно. Люди со всех уголков Беларуси приезжают к могилам близких, чтобы навести порядок и вспомнить о жизни до катастрофы. Скучают по родительским домам, которые захоронены тут же. В деревне Беседь Ветковского района раньше было 225 дворов. Сейчас на их месте шумят деревья.

Николай Янушевский, житель Ветки:

Видели, черная туча шла из Чернобыля. Все небо было черное-черное. Мы даже не знали тогда, что взорвалось. Потом телевизор включили, и все. Вижу людей в автобусах, выселяли всех.

Насколько бы ни была сильна ностальгия, посетителей просят не отклоняться от маршрута и соблюдать меры осторожности.