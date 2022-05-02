«Радиация не видна, но она опасна». Что нужно знать тем, кто поедет на могилы близких в зоны отчуждения и отселения?

Новости Беларуси. Радуница – это тот редкий случай, когда в зону отчуждения и отселения можно попасть без пропуска. Упрощенный режим – возможность побывать на могилах близких и увидеть родные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Радуница – это тот редкий случай, когда в зону отчуждения и отселения можно попасть без пропуска. Упрощенный режим – возможность побывать на могилах близких и увидеть родные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зоне радиационного загрязнения находятся сотни безжизненных деревень. На Радуницу на кладбищах там многолюдно. Люди со всех уголков Беларуси приезжают к могилам близких, чтобы навести порядок и вспомнить о жизни до катастрофы. Скучают по родительским домам, которые захоронены тут же. В деревне Беседь Ветковского района раньше было 225 дворов. Сейчас на их месте шумят деревья.
Николай Янушевский, житель Ветки:
Видели, черная туча шла из Чернобыля. Все небо было черное-черное. Мы даже не знали тогда, что взорвалось. Потом телевизор включили, и все. Вижу людей в автобусах, выселяли всех.
Насколько бы ни была сильна ностальгия, посетителей просят не отклоняться от маршрута и соблюдать меры осторожности.
Александр Першко, главный специалист Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси:
Если есть возможность, почистить, помыть машину, естественно, руки помыть. Территория все-таки радиоактивного загрязнения. Радиация не видна, но она опасна для здоровья, поэтому задерживаться длительно на местах захоронений, употреблять пищу в этих местах мы, конечно, не рекомендуем.
Шлагбаумы в зону отчуждения будут открыты до 3 мая до 17:00. Потом пропускные пункты вернутся к обычному режиму.