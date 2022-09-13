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«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии

13 сентября 2022 16:39
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Новости Беларуси. Буквально через несколько дней Беларусь отметит государственный праздник – День народного единства, который всеобщим голосованием был избран в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, несмотря на то, что в праздничном календаре он появился не так давно, уже обзавелся своими традициями. Одной из них стало чествование настоящих профессионалов и патриотов нашей страны. 13 сентября заслуженные ордена и медали им вручил глава государства.

Алена Сырова расскажет обо всех подробностях торжественной церемонии.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-1

Церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости – это всегда торжественно, волнительно, но всегда по-разному. В преддверии Дня матери – трогательно и хрупко, в преддверии Дня защитника Отечества – сдержанно и собрано. В преддверии Дня народного единства (хоть и отмечать его будем в суверенной истории лишь второй год кряду) особенно душевно и камерно, хотя в списке награжденцев 27 фамилий. Немало. Представители разных сфер, без которых нельзя было бы представить Беларусь такой, какой мы ее сегодня знаем и любим.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-4

Генрих Мысливец, руководитель фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
Беларусь всегда была аграрной страной, земля всегда ценилась, сельский труд тоже. У нас нет недр, нет нефтяных скважин, нет газа. Мы строим всю свою жизнь на земле. С земли мы получаем доходы, кормим народ и много чего продаем в соседние страны. Поэтому труд сельчанина востребован, и даже на государственном уровне. Почему не все могут быть музыкантами, спортсменами? Каждому свое. Кто прикипел с этим, кто понимает, любит это. Вот поэтому и так.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-7

Александр Лукашенко вручение высоких наград всегда называет самой приятной миссией в работе Президента. И за годы едва ли к ней стал относиться буднично. Особые слова особенным соотечественникам всегда находятся.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестер при пожаре. Подробнее здесь.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира (читайте далее)

Сегодня вам будут вручены заслуженные государственные награды, ордена, медали, звания. Вы шли к ним, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда шли честно и достойно.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-13

История каждого из приглашенных во Дворец Независимости сегодня, как и тех, кто в принципе удостоен государственных наград, точно стоит если не экранизации, то публикации, но, к сожалению, в силу специфики профессий не всегда возможна.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-16

Потому из всех Александр Лукашенко выделил ту и того, кто свою награду получил не за выполнение профессионального долга, а за тот, что зовут человеческим.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-19

Александр Лукашенко:
Сегодня мы вручаем медаль «За спасенную жизнь» Богдану Шелегу, учащемуся 8-го класса Мокранской средней школы. Это он вынес из огня двух младших сестричек на обожженных руках. Разбил окно и прыгнул в дом, совсем тогда, наверное, не думая о себе. Это будущее. Такие герои должны быть в Беларуси.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-22

В последнее время мы с завидной регулярностью слышим о наградах, которые по праву получают молодые белорусы, и героических поступках. Приятная тенденция и достойное продолжение предыдущих поколений. Это еще одна отличительная особенность подобных церемоний.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-25

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-27

В главном зале страны награды из рук главы государства в одно время и в одном месте получают и те, кто многие годы работает на высоких постах, как, например, Владимир Семашко или Валентин Сукало, настоящие аксакалы, и те, кто трудится в сталелитейных цехах на заводах, в аудиториях, на фермах. На разных позициях вносят неоценимый вклад в общее дело.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-30

Николай Дакуко, начальник Борисовского цеха ОАО «Белвторчермет»:
Это большая честь. Знаете, действительно, гордость берет за то, что видишь и отношение Президента. Гордость берет за это. Понимаешь те масштабы и ту значимость, которая оказывается для народа. Знаете, это так торжественно и волнительно. Самое главное качество – это любить свою профессию и любить свое производство, свою организацию. И воплощать все свои идеи.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-33

Отдельно стоит отметить творческих людей. Они в самые непростые времена умеют поддержать или создать атмосферу. И сегодня не исключение. Вот уж действительно – заслуженная и народная.

«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии-36

В завершении церемонии для самого юного виновника торжества сок, для взрослых – традиционный бокал «Советского шампанского», что тоже символично – как дань эпохе, которая была разной для белорусов, но помогла найти свой путь и проложить его, чтобы вот так уверенно шагать по нему навстречу достижениям. Вместе.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Владимир Семашко # Валентин Сукало # Генрих Мысливец # Богдан Шелег # Ольга Милютина # Николай Дакуко # Фотофакт

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