«Это будущее». Кто из белорусов получил награду из рук Президента накануне Дня народного единства? Кадры церемонии

Новости Беларуси. Буквально через несколько дней Беларусь отметит государственный праздник – День народного единства, который всеобщим голосованием был избран в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, несмотря на то, что в праздничном календаре он появился не так давно, уже обзавелся своими традициями. Одной из них стало чествование настоящих профессионалов и патриотов нашей страны. 13 сентября заслуженные ордена и медали им вручил глава государства. Алена Сырова расскажет обо всех подробностях торжественной церемонии.

Церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости – это всегда торжественно, волнительно, но всегда по-разному. В преддверии Дня матери – трогательно и хрупко, в преддверии Дня защитника Отечества – сдержанно и собрано. В преддверии Дня народного единства (хоть и отмечать его будем в суверенной истории лишь второй год кряду) особенно душевно и камерно, хотя в списке награжденцев 27 фамилий. Немало. Представители разных сфер, без которых нельзя было бы представить Беларусь такой, какой мы ее сегодня знаем и любим.

Генрих Мысливец, руководитель фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:

Беларусь всегда была аграрной страной, земля всегда ценилась, сельский труд тоже. У нас нет недр, нет нефтяных скважин, нет газа. Мы строим всю свою жизнь на земле. С земли мы получаем доходы, кормим народ и много чего продаем в соседние страны. Поэтому труд сельчанина востребован, и даже на государственном уровне. Почему не все могут быть музыкантами, спортсменами? Каждому свое. Кто прикипел с этим, кто понимает, любит это. Вот поэтому и так.

Александр Лукашенко вручение высоких наград всегда называет самой приятной миссией в работе Президента. И за годы едва ли к ней стал относиться буднично. Особые слова особенным соотечественникам всегда находятся. Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестер при пожаре. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира (читайте далее). Сегодня вам будут вручены заслуженные государственные награды, ордена, медали, звания. Вы шли к ним, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда шли честно и достойно.

История каждого из приглашенных во Дворец Независимости сегодня, как и тех, кто в принципе удостоен государственных наград, точно стоит если не экранизации, то публикации, но, к сожалению, в силу специфики профессий не всегда возможна.

Потому из всех Александр Лукашенко выделил ту и того, кто свою награду получил не за выполнение профессионального долга, а за тот, что зовут человеческим.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы вручаем медаль «За спасенную жизнь» Богдану Шелегу, учащемуся 8-го класса Мокранской средней школы. Это он вынес из огня двух младших сестричек на обожженных руках. Разбил окно и прыгнул в дом, совсем тогда, наверное, не думая о себе. Это будущее. Такие герои должны быть в Беларуси.

В последнее время мы с завидной регулярностью слышим о наградах, которые по праву получают молодые белорусы, и героических поступках. Приятная тенденция и достойное продолжение предыдущих поколений. Это еще одна отличительная особенность подобных церемоний.

В главном зале страны награды из рук главы государства в одно время и в одном месте получают и те, кто многие годы работает на высоких постах, как, например, Владимир Семашко или Валентин Сукало, настоящие аксакалы, и те, кто трудится в сталелитейных цехах на заводах, в аудиториях, на фермах. На разных позициях вносят неоценимый вклад в общее дело.

Николай Дакуко, начальник Борисовского цеха ОАО «Белвторчермет»:

Это большая честь. Знаете, действительно, гордость берет за то, что видишь и отношение Президента. Гордость берет за это. Понимаешь те масштабы и ту значимость, которая оказывается для народа. Знаете, это так торжественно и волнительно. Самое главное качество – это любить свою профессию и любить свое производство, свою организацию. И воплощать все свои идеи.

Отдельно стоит отметить творческих людей. Они в самые непростые времена умеют поддержать или создать атмосферу. И сегодня не исключение. Вот уж действительно – заслуженная и народная.