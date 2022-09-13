Алёна Родовская: «Немало кому хотелось захватить и поработить нас. Но все с позором бежали и были побеждены»

Алена Родовская, СТВ:

У всякой страны есть свои важные официальные праздники. Для нас это День Независимости, 9 Мая – День Победы, Пасха, День города. Минск отметил свое 955-летие. Столица – это величие и простота, современность и старина, энергия и спокойствие. Каждый человек здесь найдет то, что ему по душе, и это касается любой стороны нашей жизни.

Если посмотреть программу празднований, в столице прошли сотни локальных мероприятий, которые складываются в общую картинку – примерно так же, как из тысяч фрагментов сложено понятие белорусского народа. И оказывается, что мы показываем то, что сохранилось за века – традиция держаться воедино.

Всего лишь неделя, и мы отметим очень молодой государственный праздник – День народного единства. Историки постоянно наполняют этот день содержанием. Восполнить пробелы было трудно. Но постепенно произошло. 17 сентября – это воля народа, именно этот день стал датой, когда белорусы стали едины. Именно в этот день мы заглянули в историю и молодому поколению показали, что происходило в далеком 1939-м. Если вкратце – разбойники, голод, разруха. И тут… Освободительный поход Красной армии – и Западная Беларусь выходит из-под оккупации поляков. Еще раз: народ взял и спас свою страну. Нашу страну. Сам. Потому что поверил в себя. Показал – правящие в те годы поляки без народа никто и ничто.

День народного единства – прекрасный способ подумать о своих корнях. Можно построить современные города, больницы, дороги, производить лучшую в мире продукцию, но они не спасут, если народ не сплочен едиными целями. Мы не желаем никому плохого, мы готовы выстраивать добрососедские отношения. За все время Беларусь пережила много трагедий. Немало кому хотелось захватить и поработить нас. Но все с позором бежали и были побеждены.