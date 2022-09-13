Алёна Родовская: «Немало кому хотелось захватить и поработить нас. Но все с позором бежали и были побеждены»

Новости Беларуси. Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
У всякой страны есть свои важные официальные праздники. Для нас это День Независимости, 9 Мая – День Победы, Пасха, День города. Минск отметил свое 955-летие. Столица – это величие и простота, современность и старина, энергия и спокойствие. Каждый человек здесь найдет то, что ему по душе, и это касается любой стороны нашей жизни.
Если посмотреть программу празднований, в столице прошли сотни локальных мероприятий, которые складываются в общую картинку – примерно так же, как из тысяч фрагментов сложено понятие белорусского народа. И оказывается, что мы показываем то, что сохранилось за века – традиция держаться воедино.
Всего лишь неделя, и мы отметим очень молодой государственный праздник – День народного единства. Историки постоянно наполняют этот день содержанием. Восполнить пробелы было трудно. Но постепенно произошло. 17 сентября – это воля народа, именно этот день стал датой, когда белорусы стали едины. Именно в этот день мы заглянули в историю и молодому поколению показали, что происходило в далеком 1939-м. Если вкратце – разбойники, голод, разруха. И тут… Освободительный поход Красной армии – и Западная Беларусь выходит из-под оккупации поляков. Еще раз: народ взял и спас свою страну. Нашу страну. Сам. Потому что поверил в себя. Показал – правящие в те годы поляки без народа никто и ничто.
День народного единства – прекрасный способ подумать о своих корнях. Можно построить современные города, больницы, дороги, производить лучшую в мире продукцию, но они не спасут, если народ не сплочен едиными целями. Мы не желаем никому плохого, мы готовы выстраивать добрососедские отношения. За все время Беларусь пережила много трагедий. Немало кому хотелось захватить и поработить нас. Но все с позором бежали и были побеждены.
Алена Родовская:
17 сентября для меня лично – дань уважения нашей истории, и особенно это становится ценным на фоне всех процессов, которые происходят вокруг. История ведь повторяется, но мы и сегодня способны дать достойный отпор любому врагу. В этом огромная заслуга нашего Президента Александра Лукашенко, который каждый раз говорит: наша сила в том, что никакими внешними способами не сломить и тем более управлять. Потому что имя этой силы – белорусский народ.
У нас получилось – огромной ценой. Это наше преимущество, которое нужно поддерживать, достраивать и укреплять, потому что, если нет – будет беда. Это не пламенные речи в интернете толкать о беспомощности власти, как наши оппозиционеры любят. А те, кто вчера был националистом, сегодня – либералом, завтра он станет тем, где ему будет выгоднее. Такие есть и будут, просто мы должны уметь различать и вовремя принимать меры.
Новых идей нам всем, чтобы делать нашу Беларусь еще лучше, удобнее, комфортнее, безопаснее и страной большой социальной поддержки.