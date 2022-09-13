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Плакаты, архивы и быт 1939 года. В Червене открылась выставка, посвящённая Дню народного единства

13 сентября 2022 15:41
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Новости Беларуси. В Червенском краеведческом музее открылась тематическая выставка, посвященная событиям 17 сентября 1939 года, когда осуществилось объединение Восточной и Западной Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Плакаты, архивы и быт 1939 года. В Червене открылась выставка, посвящённая Дню народного единства-1

Черно-белые снимки из архивов, плакаты, карты, предметы повседневного быта того времени. С этими и другими экспонатами, раскрывающими тему воссоединения, знакомит экспозиция музея «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі». Первыми выставку посетили педагоги, ученики средней школы № 2 и местные краеведы.

Плакаты, архивы и быт 1939 года. В Червене открылась выставка, посвящённая Дню народного единства-4

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
В дальнейшем мы планируем работать не только с учащимися, но и с трудовыми коллективами нашего района. На этой неделе у нас в музее состоится диалоговая площадка идеологического актива района. Уже после круглого стола, общей нашей беседы придут на эту выставку. И мы познакомим всех присутствующих с ней.

Плакаты, архивы и быт 1939 года. В Червене открылась выставка, посвящённая Дню народного единства-7

Экспозиция в музее будет работать месяц. Для делегаций и групп разработали подробный и интересный экскурс.

# День народного единства # общество # Елена Заборонок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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