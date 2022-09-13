Плакаты, архивы и быт 1939 года. В Червене открылась выставка, посвящённая Дню народного единства

Черно-белые снимки из архивов, плакаты, карты, предметы повседневного быта того времени. С этими и другими экспонатами, раскрывающими тему воссоединения, знакомит экспозиция музея «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі». Первыми выставку посетили педагоги, ученики средней школы № 2 и местные краеведы.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:

В дальнейшем мы планируем работать не только с учащимися, но и с трудовыми коллективами нашего района. На этой неделе у нас в музее состоится диалоговая площадка идеологического актива района. Уже после круглого стола, общей нашей беседы придут на эту выставку. И мы познакомим всех присутствующих с ней.