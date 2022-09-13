Монографию «Рижский мир 1921 года и Беларусь» представили в Минске. Что расскажет книга о периоде польской оккупации?

Новости Беларуси. «Рижский мир 1921 года и Беларусь». Под таким названием 13 сентября представлена монография, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В книге отображена современная переоценка исторических событий и новые, ранее неизвестные страницы того периода, что крайне важно для недопущения разрыва между поколениями и укрепления достоверности фактов.

Исследование подготовлено учеными Национальной академии наук, в нем участвовали и зарубежные эксперты. Доподлинно изучены момент заключения Рижского мира и его последствия. Он разорвал по-живому народ Беларуси. Западная часть отошла к Польше. Началась полонизация и окатоличивание местных жителей. Польская власть рассматривала «усходнія крэсы» как аграрно-сырьевой придаток. Нещадно вырубался и вывозился лес. Закрывались белорусские школы. Из 350-ти открытыми уже к 1925 году оставалось всего четыре, а к 1939-му – ни одной. Это лишь малая часть того, что пережил наш народ во время польской оккупации. Момент разделения фактически длился 18 лет.