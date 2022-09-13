Прямой эфир

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре

13 сентября 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Люди труда, которые ставят интересы государства выше личных. Такими Александр Лукашенко считает сегодняшних гостей Дворца Независимости. Белорусов разных профессий и талантов 13 сентября объединила торжественная церемония вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси». Президент вручил госнаграды. Читайте здесь.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре-1

Награды – символы высоких достижений в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине. За медалями и орденами стоит долгий и непростой профессиональный путь.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре-4

Ольга Милютина, репетитор заслуженного коллектива Республики Беларусь «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы»:
Неимоверно важно поддерживать суверенитет нашей страны, нашу национальную гордость, наше единство, преданность нашей Родине и поддерживать людей, нести им правду. То, что говорит народное искусство, всегда правдиво.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре-7

Генрих Мысливец, руководитель фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
Мы строим всю свою жизнь на земле. С земли мы получаем доходы, кормим народ и много чего продаем в соседние страны. Поэтому труд сельчанина востребован, и даже на государственном уровне.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре-10

Николай Дакуко, начальник Борисовского цеха ОАО «Белвторчермет»:
Самое главное качество – это любить свою профессию и любить свое производство, свою организацию. И воплощать все свои идеи.

Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре-13

Есть и те, кто готов, рискуя собой, помогать землякам. Медалями «За спасенную жизнь» награждены сразу два белоруса: водитель пожарной аварийно-спасательной части Денис Мицуля и восьмиклассник Богдан Шелег. В феврале 2022 года подросток самоотверженно вынес из огня двух маленьких сестер. Именно за такими героями будущее Беларуси, убежден глава государства.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Ольга Милютина # Генрих Мысливец # Николай Дакуко # Денис Мицуля # Богдан Шелег # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?
13 сентября 2022 13:32

Инсталляции, стенды и импровизированная стела. Как украсят Минск ко Дню народного единства?

Лунный календарь огородника на сентябрь: в какие дни крайне нежелательно работать в саду?
13 сентября 2022 12:55

Лунный календарь огородника на сентябрь: в какие дни крайне нежелательно работать в саду?

В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?
13 сентября 2022 12:54

В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?