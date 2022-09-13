Александр Лукашенко вручил медаль школьнику, который спас сестёр при пожаре
Новости Беларуси. Люди труда, которые ставят интересы государства выше личных. Такими Александр Лукашенко считает сегодняшних гостей Дворца Независимости. Белорусов разных профессий и талантов 13 сентября объединила торжественная церемония вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси». Президент вручил госнаграды. Читайте здесь.
Награды – символы высоких достижений в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине. За медалями и орденами стоит долгий и непростой профессиональный путь.
Ольга Милютина, репетитор заслуженного коллектива Республики Беларусь «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы»:
Неимоверно важно поддерживать суверенитет нашей страны, нашу национальную гордость, наше единство, преданность нашей Родине и поддерживать людей, нести им правду. То, что говорит народное искусство, всегда правдиво.
Генрих Мысливец, руководитель фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района:
Мы строим всю свою жизнь на земле. С земли мы получаем доходы, кормим народ и много чего продаем в соседние страны. Поэтому труд сельчанина востребован, и даже на государственном уровне.
Николай Дакуко, начальник Борисовского цеха ОАО «Белвторчермет»:
Самое главное качество – это любить свою профессию и любить свое производство, свою организацию. И воплощать все свои идеи.
Есть и те, кто готов, рискуя собой, помогать землякам. Медалями «За спасенную жизнь» награждены сразу два белоруса: водитель пожарной аварийно-спасательной части Денис Мицуля и восьмиклассник Богдан Шелег. В феврале 2022 года подросток самоотверженно вынес из огня двух маленьких сестер. Именно за такими героями будущее Беларуси, убежден глава государства.