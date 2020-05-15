Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду

Новости Беларуси. «Армейцы» 15 мая официально закрыли сезон. Впереди – небольшой отдых и подготовка к новым вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше
Пока никто не может с уверенностью сказать, когда именно начнется соревновательный год.
Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую
Однако это не значит, что тренировки можно отложить. Тем более, что небольшая недосказанность по итогам минувшего первенства осталась.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Первая игра с «Брестом» – здорово подготовились, здорово сыграли. Но, наверное, жеребьевка в еврокубках и большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду. Самые критические – это, наверное, был проигрыш во второй игре «Бресту» один мяч, и когда уже все было мобилизовано, удаление Никуленко через игру. Не все сказали.
Сейчас тренерскому штабу столичного клуба придется искать замену ушедшим игрокам. Однако можно не сомневаться, что СКА останется верен себе, и в новом сезоне вновь сделает ставку не на легионеров, а на белорусских гандболистов.