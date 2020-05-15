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Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду

15 мая 2020 11:38
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Новости Беларуси. «Армейцы» 15 мая официально закрыли сезон. Впереди – небольшой отдых и подготовка к новым вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Пока никто не может с уверенностью сказать, когда именно начнется соревновательный год.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Однако это не значит, что тренировки можно отложить. Тем более, что небольшая недосказанность по итогам минувшего первенства осталась.

Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду-1

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Первая игра с «Брестом» – здорово подготовились, здорово сыграли. Но, наверное, жеребьевка в еврокубках и большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду. Самые критические – это, наверное, был проигрыш во второй игре «Бресту» один мяч, и когда уже все было мобилизовано, удаление Никуленко через игру. Не все сказали.

Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду-4

Сейчас тренерскому штабу столичного клуба придется искать замену ушедшим игрокам. Однако можно не сомневаться, что СКА останется верен себе, и в новом сезоне вновь сделает ставку не на легионеров, а на белорусских гандболистов.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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