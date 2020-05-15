Игорь Папруга: большие цели, которые мы ставили, немножко подломали команду

Новости Беларуси. «Армейцы» 15 мая официально закрыли сезон. Впереди – небольшой отдых и подготовка к новым вызовам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бровко о завершении карьеры: немножко не так хотелось, как сейчас, но жизнь идёт дальше

Пока никто не может с уверенностью сказать, когда именно начнется соревновательный год.

Денис Рутенко: в принципе, карьера прошла неплохо. В гандболе оставаться не планирую

Однако это не значит, что тренировки можно отложить. Тем более, что небольшая недосказанность по итогам минувшего первенства осталась.