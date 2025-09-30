Это актуально, как бы мы ни кичились – Лукашенко о фундаменте отношений в ЕАЭС

На принципах равноправия и взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. О том, что именно к такому сотрудничеству стремится мировое большинство, отметил Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие гости успели оценить не только красоту белорусской выставки караваев, но и вид самого Минска и, главное, промышленный потенциал нашей страны. «ИННОПРОМ» – это лицо технологичной Беларуси.

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана: Александр Григорьевич, огромная работа была проведена вами, правительством Беларуси. Вчера мы, увидев те достижения, которые вы в последние годы – особенно по вопросам промышленности добились огромных успехов – это нас радует. Работа сделана очень огромная, и мы выражаем уверенность, что поступательное развитие дружественной Беларуси будет иметь тенденцию неуклонного роста и процветания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считаю, что экономика – это фундамент наших отношений. Скажу откровенно, это актуально для нас сейчас, как бы мы тут ни кичились. Разные подходы есть у государств, премьеры которых представляют их по экономическим вопросам.

Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть. Наши экономические отношения, наш экономический фундамент. Ну а если понемножку будем добавлять что-то, беря на других рынках, это хорошо. Но это очень сложно сегодня.