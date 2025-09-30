Лукашенко: Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс»

Сопряжение двух форматов – ЕАЭС и СНГ – помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств государств – участников СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государства, входящие в интеграционные объединения, демонстрируют устойчивые темпы экономического развития. По итогам 2024 года совокупный ВВП увеличился на 4,4 %. Сопоставимые показатели – и в промышленном производстве, что говорит о стабильности базовых отраслей экономики. При этом сохраняется контроль над инфляцией, нет проблем с занятостью на рынке труда. В условиях непростой внешнеполитической ситуации такие результаты выглядит достойно – подчеркнул Президент Беларуси.

В то же время останавливаться на достигнутом нельзя. Главным локомотивом развития остается промышленность – отрасль, которой в Беларуси традиционно уделяют особое внимание еще с советских времен. В уровне индустриального потенциала убеждать партнеров по интеграции нет необходимости: многие из них уже побывали на международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая в эти дни проходит в Минске. Александр Лукашенко акцентировал внимание и на других направлениях, где требуется особенно глубокая совместная работа. Лукашенко: сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал сотрудничества. Отдельно глава государства остановился на важности международной деятельности интеграционных объединений. Продвижение товаров, произведенных в странах ЕАЭС и СНГ, на внешние рынки должно осуществляться системно и на самом качественном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В рамках Евразийского экономического союза развивается институт государства-наблюдателя. В декабре прошлого года этот статус получил Иран. Поступили соответствующие обращения из Венесуэлы, Никарагуа, Мьянмы. Такой же вектор развития принят и в СНГ. В текущем году выходим на практический результат. В настоящее время в наших странах идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве. Уверен, что мы сможем принять соответствующее решение уже на Совете глав государств СНГ, запланированном на 10 октября этого года в Душанбе. Беларусь также приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы сотрудничества государств-участников Содружества с международными партнерами. Расширяются контуры свободной торговли. В мае текущего года вступило в силу полноформатное соглашение ЕЭАС с Исламской Республикой Иран. В июне этого года в Минске подписаны торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией. Завершается переговорный процесс с Индонезией. Возобновился соответствующий диалог с Индией. Но торговля – это только часть всего спектра международных отношений.