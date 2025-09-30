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Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»

30 сентября 2025 16:40
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На принципах равноправия и взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. О том, что именно к такому сотрудничеству стремится мировое большинство, отметил Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель ЕАЭС – повышение благосостояния граждан, это подчеркивает наш Президент. Беларусь планирует и дальше держать курс на укрепление партнерства между странами и развитие интеграции во всех формах и сферах.

Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»-2

Белорусский Дворец Независимости принимает глав правительств стран, которые занимают шестую часть суши и расположены в самом центре Евразии. В Минске одновременно проходят Евразийский межправсовет и Совет глав правительств стран СНГ.

Беларусь и Кыргызстан планируют к 2030 году достичь товарооборота в 500 млн долларов.

Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»-4

Приятно видеть весь генералитет.

В мире тренд на глобализацию. Это не хорошо и не плохо, это реальность. На больших площадках рядом с огромными и густонаселенными странами мы отстаиваем свои внешнеполитические интересы. Минск слышат и благодаря авторитету власти, и нашему неизменному и миролюбивому курсу. 

Второй момент. Минск является актором региональной интеграции. Время, когда к СНГ и ЕАЭС относились как к игрушке амбициозных центров сил, ушло. Президент видит в объединениях серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства.

Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно состоявшийся в Китае саммит ШОС подтвердил стремление мирового большинства к сотрудничеству на принципах равноправия и взаимоуважения, без диктата, угроз, незаконных ограничений и принуждений. Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства. 

По сути, через Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение, интеграцию. 

Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»-8

Итак, Минск является одной из интеграционных столиц, и дело не только в расположении штаб-квартиры Содружества. Мы одни из зодчих объединительного процесса на постсоветском пространстве. Говорим мы про развитие СНГ, стояли у истоков создания ЕАЭС. Насколько эти союзы дополняют друг друга?

Лукашенко: сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал сотрудничества.

Лукашенко: «Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития»-10

Александр Лукашенко:
Сопряжение двух форматов ЕАЭС и СНГ помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики.

Как результат, государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития. В истекшем году валовый внутренний продукт в наших объединениях вырос на 4,5 %. На таком же уровне сложился рост и промышленного производства. Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы, скорее, наоборот, обеспечивается рост доходов населения.

# Александр Лукашенко # ЕАЭС # СНГ # Международное сотрудничество

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